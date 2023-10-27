Советник главы ДНР Гагин: Киев осознает потерю интереса со стороны ЕС и США

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Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин обратился к киевским властям с призывом прекратить конфликт с Россией и смириться с потерей территорий. С комментарием на эту тему выступил советник главы ДНР Ян Гагин.
Гагин сравнил Украину с чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко. Но он полагает, что все-таки Украину в скором времени «выбросят». Зеленский сбежит, а его сподвижники останутся расхлебывать и отвечать за все то, что он натворил за последние годы, заключил Гагин.
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