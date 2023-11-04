Советник главы ДНР Гагин заявил об усугублении конфликта Зеленского и Залужного

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Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным становится всё серьёзнее. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Залужный дал несколько интервью изданию The Economist, в которых заявлял о тупиковом положении Украины после неудачно проведённого контрнаступления, а затем о том, что поставки Украине американских истребителей F-16 не помогут ВСУ, поскольку Россия модернизировала комплексы С-400. Также Залужный предлагал завершить контрнаступление ВСУ, чтобы перейти в оборону и сберечь оставшихся в живых военнослужащих.
Эти заявления идут вразрез с тем, чего пытается добиться Владимир Зеленский, поэтому раскол между политиками виден всё чётче, подчёркивает Гагин.
Кроме того, на Западе ранее начали активно обсуждать, что Залужный стремится сместить Зеленского с поста президента государства, что добавляет в их конфликт конкуренцию.
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Эти заявления идут вразрез с тем, чего пытается добиться Владимир Зеленский, поэтому раскол между политиками виден всё чётче, подчёркивает Гагин.
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Анастасия Чинкова