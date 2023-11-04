Советник главы ДНР Гагин заявил об усугублении конфликта Зеленского и Залужного

Пентагон создал несколько сотен биолабораторий по всему миру, но к ним не имеют доступа правительства тех стран, на чьих территориях они располагаются. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.