Советник главы Крыма Крючков призвал СМИ не давать непроверенные факты о Цареве

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Советник главы Крыма Олег Крючков обратился к представителям средств массовой информации по поводу покушения на политика и предпринимателя Олега Царева. Он попросил журналистов дождаться официальной информации и не доверять непроверенным слухам и домыслам.
«Коллеги, не обрывайте телефон, дождитесь официальной информации ведомств», — сказал Крючков.Он также попросил репортеров не распространять разного рода слухи и непроверенную информацию. На данный момент известно, что Олег Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
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