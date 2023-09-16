Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться. 

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их «слабом потенциале». Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал»», — заявил Подоляк.
По его мнению, ранее он принес извинения за свои слова, но не уточнил, перед кем и когда.
При этом он упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.
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