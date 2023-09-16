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Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться

16 сентября 2023, 17:30
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их «слабом потенциале». Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал»», — заявил Подоляк.

По его мнению, ранее он принес извинения за свои слова, но не уточнил, перед кем и когда.


Напомним, Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X, заявив, что российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного. Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами.

При этом он упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

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#турция
#индия
#китай
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Фридман пожаловался на введенные против него санкции
The Times: Фридман заявил, что санкции против него несправедливы
16 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto / Zolnierek

Российский миллиардер Михаил Фридман считает, что введенные против него ограничения являются «политическим инструментом», и заявил, что разрешить эту ситуацию вряд ли удастся. Его цитирует британская газета The Times.
По его словам, он и его коллеги по бизнесу всегда открыто говорили, что не имеют отношение к политике, и занимались только личным бизнесом. Поэтому, санкции с которыми он столкнулся, не обоснованы, заявил он. 
 
Сейчас по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он говорил, что в таком положении он не может даже заплатить уборщице и оказался запертым в своем доме в Лондоне.

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#санкции
#журналист
#море
#китай
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Американский журналист заявил об исчезновении Украины как государства
Американский журналист Никсон считает, что как государство Украина исчезает
16 сентября 2023, 17:32

Фото: istockphoto / alzay

Украины как государства больше нет. Таким мнением поделился американский журналист Гарланд Никсон, Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.
Никсон отметил, Украина на данный момент является инструментом агрессивной политики США. Он сравнил Украину с перчаткой, которую надевает злоумышленник, чтобы не оставить отпечатков на месте происшествия. 

Журналист читает, что американские неоконсерваторы используют украинскую сторону для разрушения Европы. 

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#турция
#происшествия
#польша
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В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море
Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины
16 сентября 2023, 16:32

Фото: iStock/kornyeyeva

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев потерял доступ к Черному морю из-за присутствия в нем российского флота. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по морю, так как в регионе присутствует флот РФ, и теперь Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за границу. Он отметил, что соседние восточноевропейские государства, которые блокируют экспорт зерна, нанесли серьезный удар в спину киевскому руководству, к чему украинский лидер Зеленский не был готов.

Соскин подчеркнул, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, называется «огненный мешок».

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#рф
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Эрдоган допустил, что Турция может «пойти разными путями с ЕС»
16 сентября 2023, 16:15

Фото: istockphoto / naumoid

Президент республики отметил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары  может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк. 
 
По его словам, Европейский союз пытается разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию  и пойдет своим Путем, отметим Эрдоган.

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Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица»
16 сентября 2023, 15:33

Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом рассказало Минприроды в своем телеграм-канале.
К публикации также приложены кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

Также, на мероприятии присутствовали председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. В ходе визита его накормили ухой и палтусом на груше. Также он попробовал авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.
 
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#лидер
#кндр
#переговоры
#послание
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Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт
16 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в воскресенье, 17 сентября, запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Отмечается, что стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере. Кожемяко подчеркнул, что все участники переговоров заинтересованы в том, чтобы «эти отношения были развиты на высоком уровне».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

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#россия
#комплекс
#сотрудничество
#посол
#отношения
#кндр
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Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО
Эрдоган: Швеция пока не выполнила обещания, данные Турции по членству в НАТО
16 сентября 2023, 14:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Эрдоган подчеркнул, что решение останется за турецким парламентом.

«Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом», — пояснил турецкий президент.

Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

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#турция
#парламент
#нато
#швеция
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Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
Польша с 17 сентября запретит въезд легковых российских автомобилей
16 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/delray77

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

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#ес
#евросоюз
#рф
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Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин
Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин
16 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto / photosvit

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил главам Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он сообщил РБК.
По его словам, изначально он задавал правительству Германии мелкие единичные вопросы, однако в ответ получал только отписки. Поэтому, он принял решение отправить подробное обращение в конце августа. Шмидт отметил, что власти Германии взяли паузу и пообещали вернуться с ответом в конце сентября. 
 
Шмидт отметил, что на данный момент наглядно видно несоответствие текста и рекомендаций Еврокомиссии, которые были озвучены. По его мнению, ФРГ ответит на его письмо, делая акцент на этих рекомендациях. 

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