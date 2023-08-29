Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Выборы на Украине невозможны из-за военного положения

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Президент Украины Владимир Зеленский исключает проведение парламентских и президентских выборов пока страна находится в военном положении. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью местному телеканалу «1+1».
Уточняется, что парламентские выборы должны пройти в октябре текущего года, а президентские – весной следующего. При этом, по законодательству Украины запрещается проведение выборов в условиях военного положения. Сначала Зеленский заявлял, что не будет нарушать существующее законодательство, но из-за активного давления Запада он начал размышлять над внесением поправок в закон.
Однако Подоляк опроверг эту информацию, заявив, что выборы проводиться не будут ни в этом году, ни в следующем, поскольку это ограничивает права граждан Украины.
Ранее газета Pais сообщала, что украинские власти могут пойти в обход законодательства и провести президентские выборы, пока популярность Зеленского окончательно не упала. В издании подчеркнули, что власти могут внести поправки в законодательство, а также потребовать у Запада дополнительное финансирование на организацию выборов.
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Однако Подоляк опроверг эту информацию, заявив, что выборы проводиться не будут ни в этом году, ни в следующем, поскольку это ограничивает права граждан Украины.
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Анастасия Чинкова