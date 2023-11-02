Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Mehr.
Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ее состав входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. К странам-наблюдателям относятся Афганистан и Монголия.
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