Совфед обратился к парламентариям из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине

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Российские сенаторы обратились к парламентариям мира и международным организациям из-за решения США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед призывает осудить идею США о поставке боеприпасов, поскольку вслед за этим решением Россия вправе жестоко ответить подобными мерами.
По мнению сенаторов передача данного вида вооружений – «это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».
Кроме того, российские власти уверены, что Вашингтон понимает недостоверность обещаний Зеленского о применении кассетных боеприпасов только по военным объектам. При этом, США продолжают поставлять оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением американских властей заявляла, что главная цель поставок – затягивание конфликта.
Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден заявил о решении США поставлять на Украину кассетные боеприпасы, которые запрещены для использования во многих странах мира.
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По мнению сенаторов передача данного вида вооружений – «это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».
Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден заявил о решении США поставлять на Украину кассетные боеприпасы, которые запрещены для использования во многих странах мира.
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Анастасия Чинкова