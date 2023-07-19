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Совфед обратился к парламентариям из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине

19 июля 2023, 10:53

Фото: iStock/Nataly Hanin

Российские сенаторы обратились к парламентариям мира и международным организациям из-за решения США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед призывает осудить идею США о поставке боеприпасов, поскольку вслед за этим решением Россия вправе жестоко ответить подобными мерами.

По мнению сенаторов передача данного вида вооружений – «это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».


Кроме того, российские власти уверены, что Вашингтон понимает недостоверность обещаний Зеленского о применении кассетных боеприпасов только по военным объектам. При этом, США продолжают поставлять оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением американских властей заявляла, что главная цель поставок – затягивание конфликта.

Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден заявил о решении США поставлять на Украину кассетные боеприпасы, которые запрещены для использования во многих странах мира.

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#совфед
#боеприпасы
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Трамп: Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны
19 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры о принятии Украины в НАТО опасны. США не могут рисковать войной с Россией. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
«Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, является совершенно безумной. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений», - заявил Трамп.

По его словам, нынешняя некомпетентная администрация США не должна рисковать войной с Россией, которая обладает ядерным оружием в то время, когда американские арсеналы и казна пусты.

Напомним, что Трамп, в случае своего избрания на пост президента США намерен прекратить поддержку Украины и склонить е к переговорам с Россией.

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#Дональд Трамп
#США
#Украина
#Россия
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В МИД РФ назвали фейками сообщения о переговорах России и США по украинскому вопросу
19 июля 2023, 11:14

РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о переговорах России и США по Украине не соответствует действительности. По ее словам, такие сообщения распространяют для того, чтобы раскачать Россию изнутри.
В последнее время продолжают распространяться сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах России и США по Украине. В частности, появилась информация о беседах на эту тему американских чиновников с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что никаких переговоров по украинскому вопросу Сергей Лавров ни с кем не вел. Это фейк, вброс, нацеленный на дестабилизацию ситуации внутри России, а также на то, чтобы посеять сомнения в твердости российской позиции. 

Она уточнила, что США пытаются выдать одну из дискуссий, которую вел с политологами глава российского МИД на полях ООН, за какие-то полулегальные переговоры. Мария Захарова подчеркнула, что в ходе дискуссии обсуждались проблемы глобальной безопасности, а речи о мирном плане по Украине не было.

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#сша
#Россия
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#украина
#фейк
#оон
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В Госдепе рассказали, как США помогали Молдавии противостоять «дестабилизирующим» действиям России
19 июля 2023, 10:44

Фото: istockphoto Iuri Gagarin

Посольство США в Кишинёве помогло Молдавии в сопротивлении с Москвой и ее попытками подорвать стабильность в стране во время конфликта на Украине.
Об этом говорится в отчёте управления генерального инспектора Госдепартамента Соединенных Штатов, который изучил RT. В документе пишется, что проходящая на Украине спецоперация и сохраняющиеся со стороны России «угрозы молдавской стабильности» создали для посольства США в Кишинёве некоторые проблемы.
 
По словам американских экспертов, россиийское правительство предпринимало попытки организовать в Молдавии акции протеста и распространенить фэйковую информацию. 

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#США
#Молдавия
#Россия
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В МИД РФ назвали условия для возврата к обсуждению зерновой сделки
19 июля 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У ООН еще есть время для выполнения меморандума с Москвой о вывозе российского зерна и удобрений Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что у ООН есть еще три месяца для реализации меморандума и достижения конкретных результатов. Захарова подчеркнула, что будет полезнее употребить это время на реальные действия, а не бросаться громкими заявлениями, передает «Лента.ру» слова официального представителя МИД.

Мария Захарова назвала достижение конкретных результатов в реализации меморандума основным условием для возвращения России к обсуждению вопроса зерновой сделки. По ее словам, это станет возможным только если ООН предпримет реальные шаги в этом направлении. 

Договоренности по Черноморской зерновой инициативе прекратили действовать 17 июля.

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#мид
#Захарова
#зерновая сделка
#оон
#меморандум
#россия
#возвращение
#действия
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Китайский чат-бот перечислил самые сильные армии в мире
19 июля 2023, 09:46

Фото: istockphoto/vasile voicu

Созданный в Китае чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира. В их число вошли российская, китайская и американская.
Чат-бот не определил однозначно самую сильную армию на планете. На силу, преимущества и недостатки каждой армии влияют самые разнообразные факторы: размер страны, экономическая мощь, уровень развития технологий, количество населения, качество подготовки личного состава вооруженных сил, отметил ERNIE Bot, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

По его мнению, США имеют одну из мощнейших армий в мире. Во многом это обусловлено огромными бюджетными ассигнованиями на военные нужды, передовыми технологиями и большим количеством военной техники.

Российская армия также находится в числе ведущих армий мира. Она обладает большой военной мощью, стратегическими и людскими ресурсами, а также тактическим и стратегическим ядерным оружием.

Народно-освободительная армия Китая также является одной из ведущих в мире. Ее отличают масштабность и владение передовыми военными технологиями и вооружением, такими как БПЛА, ракеты и авианосцы.

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#китай
#сша
#Россия
#мощь
#технологии
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В Японии считают возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского
19 июля 2023, 09:22

Фото: сайт Кремля

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа станет катастрофой для Украины и Зеленского. Об этом в своей статье для издания Wedge Infinity написал японский журналист Акира Сайто.
Он считает, что в случае переизбрания Трампа положение Зеленского окажется под угрозой. Обозреватель также добавил, что между Трампом и президентом Украины не очень хорошие отношения, передает РИА Новости. Трамп постоянно критикует Байдена, обвиняя того в попытках развязать третью мировую войну. Он также высказывался против поставок Украине кассетных боеприпасов.

Не так давно Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет прекратить украинский конфликт за 24 часа. По его словам, ему будет достаточно сказать Зеленскому «Хватит!» и призвать его к заключению мирного соглашения.

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#трамп
#зеленский
#президент
#украина
#катастрофа
#отношения
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Английский аналитик Кларк предрек поражение Запада после провала наступления ВСУ
19 июля 2023, 08:53

Фото: istockphoto/JARAMA

В случае провала контрнаступления ВСУ, Запад и Украина будут вынуждены пойти на территориальные уступки России. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал эксперт аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Аналитик отметил, что время работает не на Украину. Контрнаступление и так развивается медленнее, чем ожидал Киев, а с приближением холодов активность боевых действий будет снижаться, что даст России возможность еще больше укрепить оборону, передает ТАСС. 

К тому же, начнет ощущаться усталость от войны, иссякнут запасы западной техники, а европейские и американские политики вынуждены будут обратиться к финансированию внутренних программ накануне национальных выборов. В этом случае, спрогнозировал эксперт, Украина и Запад вынуждены будут пойти на территориальные уступки России, что станет для них сокрушительным поражением.

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#всу
#украина
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#поражение
#контрнаступление
#уступки
#Россия
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Washington Post: США готовятся ввести санкции в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию
19 июля 2023, 08:15

Фото: istockphoto/AlexLMX

США готовятся ввести в отношении Киргизии меры экономического воздействия из-за поставок в Россию санкционных товаров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.
Авторы статьи пишут, что Россия в последнее время в связи с санкциями стала все чаще обращаться к постсоветским странам Центральной Азии, с которыми имеет исторические и финансовые связи. После нескольких безуспешных визитов в Бишкек американских и европейских политиков администрация Байдена готовит против Киргизии меры экономического принуждения, чтобы заставить страну прекратить торговлю с Россией технологиями и военными товарами, передает ТАСС.

С какими именно трудностями может столкнуться Киргизия, не уточняется. Однако отмечается, что ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против киргизских компаний, включая их в черный список.

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#киргизия
#сша
#санкции
#экспорт
#Россия
#меры
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ, КНР и Индия подняли бунт против США
19 июля 2023, 07:41

Фото: iStock/Pridannikov

Решение России, Китая и Индии создать новую валюту можно считать бунтом против финансового превосходства Соединённых Штатов. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Он отметил, что такое решение указывает на бунт против финансовой системы США. При этом, по словам Макгрегора, новая валюта будет подкреплена золотом, которого много в России, Индии и Китае. При этом в США заговорили об угрозе системного кризиса, экономическом крахе и повторении Великой депрессии.

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#Россия
#Индия
#Китай
#США
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