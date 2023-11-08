Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения выборов при военном положении

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Совет Федерации одобрил закон, корректирующий сроки передачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложений о назначении выборов при военном положении.
Напомним, что в настоящее время при введении военного положения глава региона, на территории которого действует военное положение, должен не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня проведения голосования направить предложение в ЦИК РФ о проведении выборов.
Одобренные Совфедом изменения будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ему, глава региона должен будет отправлять предложение о проведении выборов на территории с военным положением не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования.
Кроме того, утверждённым законом корректируются нормы о софинансировании федеральных выборов из бюджетов российских регионов. Таким образом, вносятся изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Одобренные Совфедом изменения будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ему, глава региона должен будет отправлять предложение о проведении выборов на территории с военным положением не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования.
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Анастасия Чинкова