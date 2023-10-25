Совфед одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по международным делам Совфеда Сергей Кисляк во время трансляции в группе Совфеда в соцсети «Вконтакте».