Совфед одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

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Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по международным делам Совфеда Сергей Кисляк во время трансляции в группе Совфеда в соцсети «Вконтакте».
Сообщается, что за одобрение закона проголосовали 156 сенаторов. Данный закон разработан с целью восстановления равенства обязательств в области контроля над ядерными вооружениями.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.
Напомним, ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Однако не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
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Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.
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Екатерина Коршунова