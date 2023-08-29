«Совсем спятил»: На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского

Читатели австрийского издания EXXpress осудили заявление президента Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов на Украине.
«Этот карлик совсем спятил, надеюсь, Евросоюз ничего платить не будет», — написал комментатор с ником Peter.
«С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?», — задался вопросом Ben.
«Какое же трепло этот клоун», — возмутился piffge.
«Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125% за Зеленского», — подчеркнул RichtigerWiener.
Читайте также:
Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в госизмене
Выборы на Украине могут пройти в 2024 году, чтобы избежать падения популярности Зеленского
«С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?», — задался вопросом Ben.
«Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125% за Зеленского», — подчеркнул RichtigerWiener.
Читайте также:
Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в госизмене
Выборы на Украине могут пройти в 2024 году, чтобы избежать падения популярности Зеленского
Диана Аванесян