Союзники Украины боятся, что конфликт заходит в тупик

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Союзники Киева обеспокоены, что конфликт на Украине перерастает в затяжной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По мнению обозревателей, в затяжном конфликте может быть заинтересована российская сторона и он может пойти ей на пользу.
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Анастасия Крестьянова