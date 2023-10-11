«Спали розовые очки»: Зеленский в ужасе от сокращения помощи Запада

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о рисках сокращения западной помощи, на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы рассчитываем на наши прямые, мощные отношения и с Соединенными Штатами, и с президентом Байденом. Мы рассчитываем на двухпартийную поддержку. Мы, безусловно, рассчитываем на наших друзей в Европейском союзе», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
При этом, по словам украинского лидера, он все же видит риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.
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Евгения Парфентьева