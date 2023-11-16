Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина

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По словам одного из спасателей, во время обрушения части дома на Привокзальной площади в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в информационном штабе Астраханской области.
Сотрудники экстренных служб исключили версию со взрывом бытового газа. Есть предположение, что два подъезда рухнули из-за подтопления. По словам жильцов дома, сегодня в одной из квартир случилась авария — прорвало батарею. Возможно, вода стала причиной обрушения части дома.
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Александр Бойцов