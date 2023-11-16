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Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина

16 ноября 2023, 18:39
Фото: istockphoto/hxdbzxy

Фото: istockphoto/hxdbzxy

По словам одного из спасателей, во время обрушения части дома на Привокзальной площади в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в информационном штабе Астраханской области.

За несколько минут до аварии жильцы дома успели позвонить в МЧС и сообщить о трещине, передает телеграм-канал 360tv. Спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей, из уцелевших подъездов. Позже под обломками было обнаружено тело 84-летней женщины.

Сотрудники экстренных служб исключили версию со взрывом бытового газа. Есть предположение, что два подъезда рухнули из-за подтопления. По словам жильцов дома, сегодня в одной из квартир случилась авария — прорвало батарею. Возможно, вода стала причиной обрушения части дома.

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США расширили санкционный список против РФ
Минфин: США ввели санкции против российских 14 компаний и трех морских судов
16 ноября 2023, 19:54

Фото: istock / Jon Rehg

Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.

Также од ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что 12-й пакет санкций Евросоюза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Новый пакет антироссийских санкций затронет и другие сферы, подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Верховный суд вступился за клиентку банка, перечислившую незнакомцу 1 млн рублей
Верховный суд вступился за женщину, по ошибке перечислившую миллион постороннему
16 ноября 2023, 19:36

Фото: istock / Laura Rosina

Верховный суд России постановил пересмотреть дело женщины, которая из-за ошибки в номере телефона перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла их вернуть. Об этом РИА Новости.

Согласно материалам дела, жительница Казани взяла на ремонт жилья и через банкомат перевела один миллион рублей рабочему на покупку строительных материалов. Но она ошиблась в номере телефона и отправила день другому человеку, который не захотел возвращать деньги.  Сбербанк тоже не смог их вернуть, так как после получения денег получателем изменить реквизиты платежа или отменить операцию технически невозможно.

На слушаниях человек, получивший ее деньги, заявил, что потерял свою банковскую карточку, а о платеже узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой своей карты. 

Верховный суд постановил перепроверить все денежные операции истицы и ответчика для установления факта ошибки.

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Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией
16 ноября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не могут не вызывать беспокойства. Ответные меры с российской стороны в настоящее время прорабатываются.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили сотрудники посольства РФ в Хельсинки. В российской дипломатической миссии выразили обеспокоенность такими запретительными мерами на самом оживленном участке границы. Запрошены соответствующие разъяснения от министерства иностранных дел Финляндии. Исходя из полученной информации российской стороной будут прорабатываться ответные меры, сказали в российском дипломатическом представительстве.

Финский кабинет министров решил с 18 ноября по 24 февраля 2024 года полностью закрыть пограничные пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Власти Финляндии объяснили такой шаг ухудшением миграционной ситуации на границе с Россией.

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#финляндия
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Политолог Светов: «США не оставит без денег как Израиль, так и Украину»
16 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Политолог Светов объяснил, что принятие бюджета США без включения в него помощи Израиля и Украины было вызвано требованием законодательства.
По его словам, если бы с принятием бюджета помедлили, то это вызвало бы ряд сложностей для власти, в том числе недовольство рядовых граждан страны.

«Сейчас они сделали так, чтобы средства шли без задержек во внутреннюю политику. А после уже будут решать, как распределять деньги во внешнюю политику. Израиль будут спонсировать однозначно, а вот с деньгами для Украины будет сложнее, так как Байден не хотел выделять им $62 млрд, о которых шла речь. Отсюда и возникал спор. Но США не оставит без денег как Израиль, так и Украину», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

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#сша
#деньги
#израиль
#украина
#политика
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Политолог Марков объяснил ограничение счетов россиян в Израиле
16 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/Liderina

Политолог Сергей Марков объяснил, что Израиль начал блокировать отделять счета российских граждан с ценными бумагами по указке США.
«Поскольку Израиль — это страна, которая контролируется США, было бы странно, если бы он не подключился к санкционным процессам против РФ. Видимо, Вашингтон надавил, вот Тель-Авив и решился сделать такой шаг», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

По его словам, такие меры, в первую очередь, затронут бизнесменов, которые планируют продолжить своё дело в российской юрисдикции, но на западных рельсах.

Ранее израильские банки получили предупреждение о том, что они должны применять ограничительные меры к брокерским счетам российских граждан.

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#израиль
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Парламент Норвегии предупредил Кабмин о важном решении по Палестине
Парламент Норвегии рекомендовал Кабмину быть готовым признать Палестину
16 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Норвежский парламент рекомендовал правительству быть готовым к признанию Палестины в качестве независимого государства. По мнению законодателей, такой шаг может положительно повлиять на мирный процесс на Ближнем Востоке.
Депутаты считают, что признание Палестины отдельным государством станет важным шагом к заключению окончательного мирного соглашения в регионе. По сообщению телеканала NRK, инициаторами рассмотрения данного предложения в парламенте выступили представители Рабочей партии Норвегии и Центристской партии. Отмечается, что 83 депутата высказались за рекомендации кабинету министров признать Палестину, 15 парламентариев высказались против.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что создание двух отдельных государств является единственным возможным решением палестино-израильского конфликта.

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#соглашения
#депутаты
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#рекомендации
#палестина
#правительство
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МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Бойко
16 ноября 2023, 18:07

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом сообщает МИД страны.
Отмечается, что пункт санкционного списка физических лиц, в который был внесён Бойко, аннулировали по рекомендации министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Журнал Forbes сообщает, что российский бизнесмен обращался в МИД Канады с требованием снять санкции, но, не получив ответа, подал в суд на канадское ведомство. Бойко объяснил свой запрос тем, что не имеет никаких связей с российскими властями и не участвует в политических процессах. 

Ранее сообщалось, что Канада на прошлой неделе ввело санкции в отношении девяти физических и шести юридических лиц из России. Отмечалось, что под ограничения попали телеканал РЕН ТВ, «Известия» и «Парламентская газета».

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#россия
#бизнесмен
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СМИ: Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Sky News Australia: Блинкена ошеломили слова Байден о Си Цзиньпине-диктаторе
16 ноября 2023, 17:55

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

Австралийский канал опубликовал кадры, на которых запечатлена реакция  Блинкена на ответ Байдена. Главе Штатов задали вопрос, изменил ли он свое мнение о Си Цзиньпине после переговоров в Сан-Франциско.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором», — сообщил австралийский Sky News.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что Северная Корея передает России военную технику для проведения спецоперации на Украине, при этом Москва может поставлять Пхеньяну баллистические ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете мобильников на уроках
16 ноября 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время школьных уроков. Ими можно будет пользоваться только в учебных либо экстренных целях.
Таким образом парламентарии внесли поправки в федеральный закон «Об образовании», передает телеграм-канал Readovka. После внесения изменений, закон приравняет учеников к учителям, которым уже давно запрещено пользоваться гаджетами во время учебного процесса.

Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие этого закона повысит авторитет учителя, а также будет способствовать более живому и непосредственному общению в классе. Кроме того, по мысли депутатов, этот шаг должен повысить дисциплину среди учеников.

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