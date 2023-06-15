Спасатели уговорили спуститься мужчину с Крымского моста

SHOT: мужчину спасли с верхушки Крымского моста в центре Москвы

Спасатели уговорили спуститься мужчину, который по неизвестной причине взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.





Как только мужчина оказался на земле, он сбежал. Полицейские сейчас начали погоню за ним.







Ранее сообщалось, что с помощью автовышки спасатели поднялись к мужчине, который по неизвестной причине взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы.





На кадрах видно, как мужчина попросил зажигалку у сотрудника экстренных служб, однако спускаться пока отказался.





Также по данным Mash на перила моста села девушка и свесила ноги к реке. Двое прохожих схватили её и быстро оттащили от опасной зоны. Сейчас ей ничего не угрожает.

Кроме того, полицейские оцепили пешеходную зону на мосту.