«СПБ Биржа» сообщила о подаче заявления о банкротстве злоумышленниками

На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте биржи.
На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте биржи.
27 ноября появилась информация о появлении дела о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражном суде Москвы. Однако суд принял решение вернуть заявление ПАО «СПБ Биржа» о своем банкротстве из-за несоблюдения процедурных норм и неправильного оформления документов.
Аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков выразил мнение, что слухи о банкротстве «СПБ Биржи» могли быть разосланы недовольными владельцами ценных бумаг. По его мнению, в настоящий момент рано делать выводы, и предполагаемое падение ценных бумаг в ближайшее время, вероятно, будет скорректировано.
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27 ноября появилась информация о появлении дела о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражном суде Москвы. Однако суд принял решение вернуть заявление ПАО «СПБ Биржа» о своем банкротстве из-за несоблюдения процедурных норм и неправильного оформления документов.
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Артем Кузьмин