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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС мин либо каких-то других взрывчатых веществ. Об этом сообщается в релизе со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси.
На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.
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Александр Бойцов