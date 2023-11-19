Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

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Специальный самолет МЧС приземлился в московском аэропорту Домодедово. На борту находятся 120 россиян, которые были эвакуированы из сектора Газы, информирует ТАСС.
Эта группа является четвертой, которая была доставлена в Россию из сектора Газы. Предыдущие группы включали 550 человек, в том числе 230 детей. Россияне из сектора Газа сначала переезжают в Египет, откуда авиация МЧС доставляет их в Москву.
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Артем Кузьмин