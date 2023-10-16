Спецкор Асламова: «Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы»

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Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова объяснила взаимоотношения Армения и Азербайджана, отметив, что последний уже открыто заявляет о том, что претендует на армянские территории.
«В Армении произошла смена поколений: «Нам не нужна великая Армения, давайте торговать с Турцией, Азербайджаном, у нас заработает экономика, мы вольёмся в структуры ЕС». Армяне не понимают: когда ты сливаешь свою землю и соотечественников, рано или поздно тебе прилетит. Ильхам Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы, Сюник и Зангезур, чтобы соединиться с Нахичеванью», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Асламова.
Ранее сообщалось, что по информации из газеты Politico, Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей.
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