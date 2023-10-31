Spiegel: Бербок из-за заочных обвинений чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

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Глава МИД Германии Анналена Бербок едва не сорвала из-за заочных обвинений встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом написал обозреватель Кристоф Шульт для Spiegel.
Журналист отметил, что эмир Катара рассердился, узнав, что сказала о нём в эфире немецкого телеканала ZDF Бербок. Она также уточнила в преддверии встречи, что ключевой темой переговоров с эмиром Катара будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».
В материале отмечается, что такие заявления могли послужить причиной отмены встречи. При этом эмир Катара все же согласился провести переговоры в Берлине.
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«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — цитирует издание слова немецкого министра.
«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — подчеркнул Кристоф Шульт.
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Диана Аванесян