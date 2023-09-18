Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала китайского лидера «диктатором».
Это произошло после того, как Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа в противостоянии России стала бы знаком для таких мировых диктаторов, каким является Си Цзиньпин.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя это безответственное высказывание, назвала высказывание главы немецкого дипломатического ведомства абсурдом и откровенной политической провокацией.
Стоит отметить, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии, а такие провокационные заявления вряд ли будут способствовать укреплению партнерских и торгово-экономических отношений между двумя странами.
Читайте также:
В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
Политолог Марков: «Байден заинтересован, чтобы между РФ и КНР были плохие отношения»
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя это безответственное высказывание, назвала высказывание главы немецкого дипломатического ведомства абсурдом и откровенной политической провокацией.
Читайте также:
В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
Политолог Марков: «Байден заинтересован, чтобы между РФ и КНР были плохие отношения»
Александр Бойцов