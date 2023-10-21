Спикер Армии Израиля Адри рассказал, когда начнётся наземная операция в Газе

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Наземная операция будет продолжаться без установленного графика.
Военные действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, сообщил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
К целям операции относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, ликвидация командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается.
По словам Адри, Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, которых похитило движение ХАМАС. Кроме граждан Израиля в заложниках есть и граждане 42 государств, в их числе 21 россиянин.
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«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время».
По словам Адри, Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, которых похитило движение ХАМАС. Кроме граждан Израиля в заложниках есть и граждане 42 государств, в их числе 21 россиянин.
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Мария Фирсова