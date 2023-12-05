Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, несмотря на предупреждение немецкой Службы контрразведки, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Он рассказал им о тяжелой для ВСУ ситуации в противостоянии с российскими войсками.