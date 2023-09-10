Спикер Мособлдумы Брынцалов проголосовал на выборах с семьёй на участке в Балашихе

Фото: Мособлизбирком
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах вместе с семьёй. Он и его сыновья пришли на избирательный участок в Балашихе, а жена и дочь приняли участие в выборах путём дистанционного электронного голосования.
«Мы всегда голосуем всей семьёй. В этот раз решили, что вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь – электронно. Каждый должен принять участие в выборах. Это важно для нашего региона и государства», – отметил Брынцалов.Он рассказал, что многие идут на участки семьями. Несмотря на возможность проголосовать из дома, приходят и представители старшего поколения. На участках созданы все условия, чтобы каждый житель Подмосковья смог выразить свою гражданскую позицию.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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