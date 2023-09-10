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Спикер Мособлдумы Брынцалов проголосовал на выборах с семьёй на участке в Балашихе

10 сентября 2023, 14:19
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах вместе с семьёй. Он и его сыновья пришли на избирательный участок в Балашихе, а жена и дочь приняли участие в выборах путём дистанционного электронного голосования.
«Мы всегда голосуем всей семьёй. В этот раз решили, что вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь – электронно. Каждый должен принять участие в выборах. Это важно для нашего региона и государства», – отметил Брынцалов.
Он рассказал, что многие идут на участки семьями. Несмотря на возможность проголосовать из дома, приходят и представители старшего поколения. На участках созданы все условия, чтобы каждый житель Подмосковья смог выразить свою гражданскую позицию.


Спикер Мособлдумы пригласил всех, кто ещё не принял участие в голосовании, сделать это. Он напомнил, что участки работают до 20:00.

В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

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Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США
10 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/Pridannikov

Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США, а американский президент Джо Байден проявляет «слабость». Об этом в беседе с FoxBusiness заявил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.
Он добавил, что каждый выезд Байдена за границу не сулит ничего хорошего для США. Это приводит к ослабеванию Америки на мировом рынке.

Джеймс выразил мнение о том, что Россия и Китай своими действиями как бы стремятся выдавить конкурента из бизнеса, настраивая против него весь глобальный Юг.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден и американские дипломаты покинули саммит G20 в Нью-Дели из-за того, что им не удалось навязать лидерам «Большой двадцатки» своё мнение касаемо ситуации на Украине. По словам политика, Юг всё больше отступает от позиции глобального Запада, что, конечно же, не устраивает США, Евросоюз и, в том числе, Украину, которая осталась недовольна итогами саммита.

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#g20
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Глава избиркома Таиланда рассказал, что его поразило на выборах в Подмосковье
10 сентября 2023, 13:55

Фото: Радио 1

Проходящие в Подмосковье выборы полностью прозрачны, за ними осуществляется максимально возможный контроль. Об этом заявил в Информационном центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области председатель избирательной комиссии Таиланда Иттипортом Бунпраконгом.
«За три дня делегация получила замечательный опыт – нам удалось убедиться, что российские выборы, в том числе в Московской области, полностью прозрачны. За ними осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль. Нас поразил тот факт, что система электронного голосования повысила интерес, особенно среди молодёжи. Особенность электронного голосования – независимо от того, где прикреплён избиратель, на территории России он может проголосовать откуда угодно», – отметил Иттипортом Бунпраконгом
На участках он отметил чёткую организацию всего избирательного процесса.
«Там присутствуют два варианта голосования: электронный, через терминал, и по старинке, через бумажные формы. Всё организовано на сто процентов. Мы посетили сегодня и центр наблюдения от Общественной палаты. Он производит самые лучшие впечатления. Среди русских людей есть и добровольные наблюдатели, которые хотят принимать участие в электоральном процессе», – сказал председатель избиркома Таиланда. 
Он добавил, что за три дня делегация Таиланда получила много информации, которую обязательно обработает по возвращении на родину и будет применять в своей работе. 
 
Бунпраконгом рассказал, что между избирательной комиссией Таиланда и ЦИК России существуют давние отношения. Примерно по пять раз обе организации обменивались визитами. В будущем их планируется гораздо больше. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. 

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​Депутат Мособлдумы Жолобов оценил общественное наблюдение за выборами
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#выборы
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#дэг
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Депутат Мособлдумы Жолобов оценил общественное наблюдение за выборами
10 сентября 2023, 13:25

Фото: Мособлизбирком

Замруководителя фракции «Единая Россия» Мособлдумы Олег Жолобов высоко оценил работу информационный центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
«Очень классно! Я работал на десяти Олимпийских играх и очень много повидал. Это очень качественный шаг, когда ты постоянно видишь картинку, постоянно общаешься с наблюдателями, когда сюда приезжают люди. Это открыто, прозрачно. Молодцы», – сказал депутат. 
Жолобов побывал на 25 избирательных участках. По его мнению, организация процесса голосования – на высшем уровне.
«Выборы проходят комфортно, спокойно и достойно. Я был на разных участках: и на сельских территориях, и в небольших клубах, и в центре городского округа Домодедово. Поток идёт. Всё очень спокойно, доброжелательно. Есть наблюдатели. Я видел в Домодедове много блогеров, молодых ребят. Они сами пишут на выборах, никто им ничего не диктует», - поделился наблюдениями Жолобов. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 
 
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#мособлизбирком
#голосование
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#единый день голосования
#едг
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#московская область
#подмосковье
#депутат
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Явка на участки на выборах в Подмосковье к полудню превысила 46,5%
10 сентября 2023, 13:20

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки на выборах в Московской области к полудню превысила 46,5%, а путём ДЭГ проголосовали свыше 85%. Такие данные привёл председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По данным на 12 часов явка избирателей на участках составила 46,54%. Это 2 млн 610 тысяч 368 проголосовавших. Участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования приняли 85,34% избирателей – 379 тысяч 997 человек», – уточнил Берёзкин
Среди городских округов лидируют удалённые территории, в основном находящиеся в сельской местности.
«Это Волоколамск, Истра, Лотошино, Солнечногорск и Павловский Посад. Явка там достаточно большая. Это объясняется тем, что традиционно жители на этих территориях находятся постоянно - не перемещаются из города в город. Они находятся, если погода хорошая, на своих дачных участках и активно принимают участие в голосовании», – сказал Берёзкин.
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также в этом году жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

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#единый день голосования
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Лавров опроверг заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану
10 сентября 2023, 13:08

Фото: iStock/scaliger

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения официальных представителей Армении о том, что Россия якобы «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности.
Он отметил, что по заявлению главы парламента Армении, Россия отдала Карабах Баку ещё в ноябре 2020 года, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхсторонние договорённости.

Лавров заявил, что в этой декларации не был точно обозначен статус Нагорного Карабаха, то есть предполагаются дальнейшие переговоры.

При этом, министр напомнил, что позднее в Праге президент Азербайджана и премьер Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года. Таким образом, по словам Лаврова, Армения, по сути, приняла документ, «в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».

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#сергей лавров
#переговоры
#россия
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Памфилова: Применение админресурса к выборам надо выжечь каленым железом
10 сентября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что любые попытки административного воздействия на ход избирательного процесса должны быть выжжены «каленым железом» к президентским выборам.
Выступая на брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что в целом обращений с жалобами на различные нарушения в ходе выборов поступает не слишком много. На данный момент в ЦИК поступило 281 обращение, в которых могут содержаться указания на нарушения. Памфилова отметила, что Центризбирком в силу своих возможностей старается анализировать все обращения и реагировать на них.

Глава ЦИК также добавила, что наибольшее раздражение у граждан вызывают попытки давления с использованием административного ресурса. Она подчеркнула, что любые элементы такого давления будут выявляться и решительно пресекаться. Памфилова добавила, что сообщений о реальных попытках давления, к счастью, немного, но ни одно из них не остается без внимания.

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#цик
#обращения
#нарушения
#выборы
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Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами
10 сентября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В Подмосковье сто процентов избирательных участков охвачено видеонаблюдением. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«У всех партий, у всех кандидатов от партий, которые принимают участие в выборах, в том числе и в Московской области, есть возможность наблюдать всё в режиме видео, наряду с тем, что их наблюдатели присутствуют на участках. Есть стопроцентная возможность не допустить ни одного нарушения, если не лениться и выполнять ту миссию, которая возложена на наблюдателей. Для этого всё есть. В Московской области, как и в Москве, - стопроцентный охват видеонаблюдением», – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
«Они спят под камерами», – добавил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«А вот спать не надо», – возразила председатель ЦИК. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
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#московская область
#наблюдатели
#видеонаблюдение
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В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
10 сентября 2023, 12:39

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Москва и Московская область лидируют в России по прозрачности и комфорту голосования. Такое мнение высказал зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«Количество средств, применяемых в ходе избирательной компании в Московской области, уникально по всей стране. Москва и Подмосковье – лидеры по применению всего, о чём мы говорим. Это контроль, удобство, прозрачность и легитимность. Здесь нужно отдать должно работе избирательной комиссии, исполнительной власти. КОИБы они купили за свои деньги. У нас ни один субъект Федерации так не сделал, кроме Москвы», – сказал Булаев.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
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#цик
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#выборы
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#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
#москва
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Лавров выразил сожаление по поводу совместных учений Армении и США
10 сентября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

В том, что одна из главных стран Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье, очень сложно разглядеть какие-то позитивные моменты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос об ухудшающихся отношениях с Арменией.
Комментируя проведение совместных учений Армении и США на территории закавказской республики, министр иностранных дел РФ отметил, что они выглядят по меньшей мере странно, учитывая отказ армянской стороны от проведения учений ОДКБ. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели, Лавров сказал, что действия армянского руководства вызывают сожаление у Москвы.

В том, что агрессивная страна НАТО пытается закрепиться в Закавказье, нет ничего хорошего, в том числе и для самой Армении, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства. Россия надеется, что союзнические обязательства возобладают в политике Армении. Лавров подчеркнул, что Россия очень ценит дружеские и партнерские отношения с Ереваном.

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