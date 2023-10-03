Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста

Впервые в истории спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку. Об этом сообщает американский телеканал NBS News. Как свидетельствуют результаты голосования, за отставку Маккарти, представляющего штат Калифорния, высказалось 216 конгрессменов, против — 210.