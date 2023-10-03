Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста

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Впервые в истории спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку. Об этом сообщает американский телеканал NBS News. Как свидетельствуют результаты голосования, за отставку Маккарти, представляющего штат Калифорния, высказалось 216 конгрессменов, против — 210.
Инициатором отставки спикера стала группа его же однопартийцев во главе с республиканцем Мэттом Гетцем. Последний обвинил Маккарти в сговоре с демократами ради принятия 45-дневного федерального бюджета во избежание шатдауна. Кроме того, Гетц считает, что спикер якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины с президентом Джо Байденом.
Произошедшее — это беспрецедентный в американской истории случай. Пока обязанности главы Палаты представителей будет исполнять временный спикер, выбранный из списка заместителей, составленного Маккарти ранее в этом году. Отметим, что сам Кевин Маккарти был избран спикером в январе 2023 года только лишь с пятнадцатой попытки.
Теперь уже бывший спикер неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США. Также он заявлял, что готов к отстранению от своей должности.
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Произошедшее — это беспрецедентный в американской истории случай. Пока обязанности главы Палаты представителей будет исполнять временный спикер, выбранный из списка заместителей, составленного Маккарти ранее в этом году. Отметим, что сам Кевин Маккарти был избран спикером в январе 2023 года только лишь с пятнадцатой попытки.
«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так Маккарти ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.
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