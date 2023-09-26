Спикер парламента Канады Рота, приветствовавший нациста, подал в отставку

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Спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста. Об этом он заявил в ходе выступления в канадском парламенте.
Рота уточнил, что официально покинет своё пост в среду, 27 сентября.
Политик сообщил, что сожалеет о решении пригласить на заседание парламента 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галиция».
Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления.
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Политик сообщил, что сожалеет о решении пригласить на заседание парламента 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галиция».
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Анастасия Чинкова