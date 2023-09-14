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Спикер парламента Кубы Эрнандес посетит Россию

14 сентября 2023, 15:48
Фото: iStock/btgbtg

Фото: iStock/btgbtg

Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Он отметил, что Эрнандес будет в России два дня – с 28 по 29 сентября.

Кроме того, спикер парламента Кубы примет участие в форуме «Россия – Латинская Америка».


Ранее сообщалось, что в Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. 15 сентября он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения лидеры двух дружественных государств обсудят мировую и региональную повестку, а также рассмотрят детали дальнейшего сотрудничества в разных областях, в частности, экономики и сельского хозяйства.

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#россия
#посол
#парламент
#встреча
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Евросоюз перестал называть бизнесменов из России олигархами
14 сентября 2023, 16:00

Фото: istockphoto/sinonimas

Помимо исключения из санкционных списков российских бизнесменов, Евросоюз также уточнил формулировки, касающиеся введения санкций. Так, ЕС отказался от характеристики «олигарх» применительно к предпринимателям из России.
Теперь в новом регламенте ЕС это слово больше не фигурирует. Например, по отношению к Алишеру Усманову, Петру Авену, Роману Абрамовичу, Виктору Рашникову, Вячеславу Кантору, Олегу Дерипаске это выражение заменено на характеристику «ведущий бизнесмен» (leading businessperson).

Также выражение «олигарх» удалено из описаний встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, состоявшейся в Кремле 24 февраля 2022 года («встреча олигархов в Кремле» заменено на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле»).

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#бизнесмен
#встреча
#кремль
#евросоюз
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МИД ФР объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
14 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России. Информация указана на сайте министерства.
Как сообщается в публикации, Дж. Силлин и Д. Бернстайн «вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством и российским гражданином Р. Шоновым». МИД заявил, что они поддерживали связь с информатором Вашингтона и выполняли задания за денежное вознаграждение, которые могли нанести удар по нацбезопасности РФ. 

Министерство также подчеркнуло, что чрезмерная активность дипломатов США недопустима и будет пресекаться.

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#сша
#мид
#сотрудники
#посол
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Эрдоган рассказал, сколько часов тратит на сон
Эрдоган заявил, что спит не более пяти-шести часов в день
14 сентября 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает ежедневно до позднего вечера и спит всего по 5-6 часов в день. Об этом он сообщил в рамках церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.
По словам Эрдогана, административная власть работает 24 часа в сутки на протяжении всего года.

«Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие», - рассказал Эрдоган.

Он также отметил, что человек, который начинает работу 09.00 и уходит с нее в 17-18 часов, никогда не станет управленцем.

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#президент
#власть
#человек
#отношения
#зеленский
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Политолог Платошкин: Россия потеряет Армению из-за своего бездействия
14 сентября 2023, 15:29

Фото: IStock/alexis84

Российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин заявил в разговоре с «Радио 1», что конфликт интересов начался осенью 2020 года, когда России отказалась прислать Армении миссию ОДКБ. С того момента Ереван начал переориентироваться на Запад.
«Они к нам обратились как члены ОДКБ, просили прислать миссию на границу между Арменией и Азербайджаном, мы не стали этого делать по непонятным для меня причинам. После этого Армения стала в своей политике безопасности переориентироваться на запад, Евросоюз прислал эту миссию полицейскую во главе немецким офицером», — сказал Платошкин.
После того, как Россия отказала своему союзнику, напомнил Платошкин, Армению начали поддерживать другие страны, в то числе страны НАТО.
«Армения — единственная страна из бывших республик СССР, которая не просто не хотела в НАТО, она заявила, что вообще не рассматривает такую перспективу, так как гарантом безопасности Армении является не НАТО, а Россия, которая имеет на территории Армении военную базу. Сейчас, к сожалению, резко меняется ситуация, Пашинян заявил, что России занята на Украине, поэтому армянами приходится ориентироваться на другие страны, что очень печально. Если нашу военную базу выдавят, России придётся уйти из Закавказья», — заметил Платошкин.  
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#россия
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#страны
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#евросоюз
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Песков: Логика введения и снятия санкций России непонятна
14 сентября 2023, 15:01

Фото: сайт Кремля

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия. О этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал решение Совета ЕС исключить из санкционных списков бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, главу группы ЕСН Григория Березкина, а также полковника Георгия Шуваева, погибшего осенью прошлого года в боях под Харьковом.

Песков отметил, что, помимо того, что введение санкций и их отмена остаются непонятными для российской стороны, их логику вряд ли понимает хоть кто-то и в самом Евросоюзе. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#санкции
#отмена
#права
#собственность
#ес
#песков
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Над миротворческими постами России в Приднестровье участились полёты БПЛА Молдавии
Сопредседатель ОКК Беляков: Молдавия участила полёты БПЛА над Приднестровьем
14 сентября 2023, 14:57

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Молдавские беспилотники всё чаще летают над миротворческими постами России на территории непризнанной Преднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
Уточняется, что за август и сентябрь было отмечено восемь прилётов БПЛА со стороны Молдавии. Беспилотники появлялись около Дубоссарской ГЭС и в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении. 

Кроме того, Беляков заявил, что на этой территории запрещены полёты беспилотников. Необходимо особое разрешение, чтобы осуществлять запуск БПЛА.

Также сопредседатель ОКК отметил, что эта ситуация будет контролироваться военными.

Приднестровье отделилось от Молдавии в 1992 году, опасаясь присоединения страны к Румынии после распада СССР. В настоящее время эта непризнанная территория фактически является неподконтрольной Кишинёву. 

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#молдова
#бпла
#россия
#приднестровье
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Политолог Шаповалов назвал подкупом идею ЕК помочь гражданскому обществу в Косове
14 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/butenkow

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что программа Евросоюза по «укреплению» гражданского общества в Косове на самом деле имеет своей целью создать «группу поддержки» в регионе.
Благодаря этому, считает специалист, Евросоюз получит возможность реализовывать свои интересы в регионе.

«За красивым названием «Поддержка институтов гражданского общества» кроется банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику ЕС и продвигать западноевропейские идеи. Фактически ЕС покупает общественные структуры в странах, а в данном случае на территории Косова, которая незаконно оккупирована и отделена от Сербии. ЕС формирует группу поддержки, агентов влияния, которым будут спускаться задачи для реализации», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.

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#поддержка
#евросоюз
#запад
#политика
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ЕК поможет «усилить» роль гражданского общества в Косове
14 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/keremberk

Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.
«Глобальная цель этого конкурса заявок — укрепление потенциала организаций гражданского общества в Косове, поддержка их роли как компетентных, прозрачных, эффективных и подотчётных субъектов гражданского общества», — приводит RT текст соответствующего документа.

Вместе с тем ЕК планирует приобрести партнёров в регионе, которые бы разделяли ценности Евросоюза.

Ранее сообщалось о готовности ЕС принять меры в отношении Северной Кореи в случае её тесного сотрудничества с РФ.

«ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России, заявили в Еврокомиссии», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#ес
#запад
#политика
#программа
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Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко
14 сентября 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября.
Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Россию. Точные темы, которые обсудят лидеры пока неизвестны, однако предполагается, что они обсудят как мировую, так и региональную повестку. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в разных отраслях. 

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#александр лукашенко
#владимир путин
#дмитрий песков
#встреча
#сотрудничество
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