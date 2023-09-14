Спикер парламента Кубы Эрнандес посетит Россию

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Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Он отметил, что Эрнандес будет в России два дня – с 28 по 29 сентября.
Кроме того, спикер парламента Кубы примет участие в форуме «Россия – Латинская Америка».
Ранее сообщалось, что в Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. 15 сентября он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения лидеры двух дружественных государств обсудят мировую и региональную повестку, а также рассмотрят детали дальнейшего сотрудничества в разных областях, в частности, экономики и сельского хозяйства.
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Кроме того, спикер парламента Кубы примет участие в форуме «Россия – Латинская Америка».
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Анастасия Чинкова