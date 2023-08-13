Спикер ВМС Украины Плетенчук: открыта регистрация торговых судов для их прохода в Чёрном море

Открыта регистрация торговых судов, готовых проходить по объявленным Киевом временным маршрутам в украинские порты на Черном море. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
«Принято решение наконец решить эту проблему - открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует. <...> Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. <...> И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает», — цитирует Плетенчука украинское агентство УНН.При этом он отдельно подчеркнул, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
Ранее ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупреждают, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.
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