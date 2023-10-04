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Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку

04 октября 2023, 02:29
Фото: iStock/trekandshoot

Фото: iStock/trekandshoot

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что 216 конгрессменов проголосовали за его отстранение, против — 210. Об этом пишет РИА Новости.
Снятие Маккарти с должности инициировал республиканец Мэтт Гаетц из-за решения однопартийца пойти на компромисс с демократами и добиться 45-дневного бюджета для избежания шатдауна.

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#сша
#конгресс сша
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Дипломат Полянский: Запад контролирует сайт «Миротворец»
04 октября 2023, 03:01

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Страны Запада контролируют украинский экстремистский сайт «Миротворец», считает первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, речь может идти об управлении экстремистским ресурсом из США или Канады.
«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — заявил Полянский в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам дипломата, «Миротворец» находится под контролем не украинских, а американских властей, или как минимум «в зоне их досягаемости».

Между тем  Украина через данный сайт уже открыто угрожает американцам, написало ранее издание  The American Conservative. По словам автора публикации, «Миротворец» наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди которых, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима.

Не так давно, в частности, в базу «Миротворца» попал северокорейский лидер Ким Чен Ын  за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста
03 октября 2023, 23:55

Фото: iStock/rarrarorro

Впервые в истории спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку. Об этом сообщает американский телеканал NBS News. Как свидетельствуют результаты голосования, за отставку Маккарти, представляющего штат Калифорния, высказалось 216 конгрессменов, против — 210.
Инициатором отставки спикера стала группа его же однопартийцев во главе с республиканцем Мэттом Гетцем. Последний обвинил Маккарти в сговоре с демократами ради принятия 45-дневного федерального бюджета во избежание шатдауна. Кроме того, Гетц считает, что спикер якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины с президентом Джо Байденом.

Произошедшее — это беспрецедентный в американской истории случай. Пока обязанности главы Палаты представителей будет исполнять временный спикер, выбранный из списка заместителей, составленного Маккарти ранее в этом году.  Отметим, что сам Кевин Маккарти был избран спикером в январе 2023 года только лишь с пятнадцатой попытки.

Теперь уже бывший спикер неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США. Также он заявлял, что готов к отстранению от своей должности.

«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так Маккарти ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

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#конгресс сша
#украина
#политика
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Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
Politico: ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
03 октября 2023, 23:52

Фото: iStock/ValtimorN

Евросоюз (ЕС) готовиться к переговорам с Украиной по вопросу вступления страны в блок. Об этом пишет Politico.
По информации газеты, Евросоюз планирует сообщить об этом к декабрю текущего года.

Президент Чехии Петр Павел в ходе выступления в бельгийском городе Брюгге заявил, что ЕС должен расширяться в интересах безопасности блока, а Украину в свою очередь нельзя бросать на произвол геополитических манипуляций.

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#ес
#евросоюз
#украина
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«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера палаты представителей
03 октября 2023, 22:12

Фото: iStock/lucky-photographer

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению с должности.
«Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему», - прокомментировал ситуацию Маккарти. 

При этом, он заявил, что продолжит бороться за американское общество. 

Ранее член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц сказал, что на будущей неделе планирует подать прошение об отстранении Маккарти. А именно об отстранении своего однопартийца-республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты. 

Сам Маккарти неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США.

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#сша
#белый дом
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МИД РФ: В планы Киева не входит мир, он требует продолжения конфликта
03 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/vlad_karavaev

Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Это выступление (делегата с Украины) четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Воронцов. 

При этом, ранее журналист Марк Темницкий заявил, ​что если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России.

К тому же, официальный представитель Белого дома Джон Кирби признался, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины.

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#конфликт
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«Осталось два месяца»: В Белом доме раскрыли неудобную правду об Украине
Белый дом: У США осталось денег на два месяца помощи Украине
03 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины, об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», - прокомментировал ситуацию Кирби, отвечая на вопрос о том, собираются ли США дальше продолжать поддерживать Киев.

При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии. 

Ранее американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, даже вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе. 3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине.

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#сша
#помощь
#киев
#белый дом
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Генерала Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов
03 октября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерала Сергея Суровикина вместе с семьёй заметили в подмосковном храме. Об этом пишет издание «Новые известия».
Журналисты задали ему вопрос о месте нынешней службы, на что Суровикин ответил кратко: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев». 

Не уточняется, в каком конкретно храме и в какой день был обнаружен Суровикин. 

Ранее сообщалось, что в составе делегации Министерства обороны РФ генерал Суровикин отправился в Алжир. Он был обнаружен благодаря фотографии, которую опубликовала одна из алжирских мечетей на своей странице в соцсети 15 сентября. 

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#журналисты
#фото
#рф
#минобороны рф
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Писториус разгневался на немца за слова о России
Писториус разозлился на вопрос об украинском конфликте
03 октября 2023, 20:26

Фото: iStock/photosvit

Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, когда его спросили о предотвращении украинского конфликта, трансляция брифинга велась на официальном сайте правительства ФРГ.
3 октября Борис Писториус провел разговор с гражданами Германии, в ходе которого он отвечал на вопросы немцев. 

Последний мужчина задал главе МО вопрос о конфликте на Украине. Он напомнил, что прямо перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин предлагал мирные переговоры, однако, его предложение было неоднократно отвергнуто. Граждан Германии спросил Писториуса, почему Олаф Шольц не пошел на соглашение с Путиным, в попытке предотвратить катастрофу. Однако, в этот момент ведущая вырвала у мужчины микрофон, заявив, что время встречи заканчивается.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», - заорал Писториус в ответ.

После этого зал заполнил гул аплодисментов.

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«Вопреки»: Байден сделал неожиданное заявление о Киеве
NBC News: Байден заявил о планах поддерживать Киев вопреки мнениям в конгрессе
03 октября 2023, 20:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
«Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине. 

При этом, источники NBC не исключили будущие телефонные звонки, которые проведут лидеры западных стран для обсуждения поддержки Киева в российской-украинском конфликте.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#поддержка
#конгресс сша
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