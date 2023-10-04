Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что 216 конгрессменов проголосовали за его отстранение, против — 210. Об этом пишет РИА Новости.
Снятие Маккарти с должности инициировал республиканец Мэтт Гаетц из-за решения однопартийца пойти на компромисс с демократами и добиться 45-дневного бюджета для избежания шатдауна.
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Диана Аванесян