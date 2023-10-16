Спонсоры давят на университеты США из-за ситуации в Израиле

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Крупные спонсоры образовательных учреждений в США требуют от них осуждения критики действий Израиля вместе с порицанием палистинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times.
Уточняется, что давление на американские университеты начали оказывать представители финансового сектора с Уолл-Стрит. Их целью является осуждение критики Израиля. Вместе с тем они требуют от университетов порицания действий Палестины.
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Анастасия Чинкова