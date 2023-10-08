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Среди похищенных боевиками ХАМАС девушек могли быть россиянки

08 октября 2023, 10:13
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Около десяти девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего неподалеку от границы сектора Газа. Среди них были две с русскими именами и фамилиями — Елизавета Прудникова и Оксана Пильняк.
Откуда девушки приехали в Израиль и сумели ли они выжить, пока что неизвестно. Удалось опознать еще двух молодых туристок. Одну из них, датчанку, узнали родные по характерной татуировке. Ее зовут Шани Лук. Палестинцы сломали пленнице ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую зовут Ноа, ее в последний раз видели в момент похищения.

Все девушки приехали в Израиль послушать техно-поп и посмотреть шоу, но вместо этого стали свидетельницами вторжения бригад военного крыла движения ХАМАС, а потом угодили в плен к боевикам. Сначала они пытались спрятаться в мусорных контейнерах, но палестинцы стали стрелять по ним. Тогда туристки побежали в пустыню. Одним удалось спастись, другим — нет. По предварительным данным, число пропавших без вести после нападения ХАМАС составляет 130 человек.


Сообщается, что в российское посольство в Израиле пока не обращались родственники по поводу исчезновения девушек. По некоторым данным, Елизавета Прудникова вообще не была в Израиле. Возможно, речь идет о тезке и однофамилице.

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Армия Израиля нанесла удар по Ливану в ответ на обстрелы
08 октября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/TebNad

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по Ливану. Как заявили в пресс-службе израильской армии, это стало ответной мерой на минометные обстрелы с территории Ливана.
Военные чины ЦАХАЛа отметили, что были заранее готовы к такому развитию событий. В пресс-службе армии Израиля также добавили, что будут продолжать защищать мирных жителей страны от любой опасности, с какой бы стороны не шла угроза. Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что под артиллерийский обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге страны.

Ранее ЦХАЛ нанес массированные удары по объектам на территории сектора Газа. Перед этим израильские власти обратились к мирным жителям анклава с настоятельной просьбой покинуть его территорию. Палестинские СМИ сообщают о том, что в результате израильских авиаударов погибли 232 человека и около 1,7 тысячи получили ранения. В Израиле по сообщениям прессы с начала конфликта погибло более 300 мирных жителей. 1 864 человека получили ранения.

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#военные
#сми
#страны
#обстрел
#израиль
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Журналист Вароли: Критика Байдена только повышает путинский авторитет в Америке
08 октября 2023, 07:48

Фото: сайт Кремля

Критические высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина лишь повышают авторитет российского лидера среди рядовых американцев. Об этом заявил известный журналист Джон Вароли.
«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — сказал он в беседе с RNN.

Вароли подчеркнул, что главная беда США — это отнюдь не внешние противники, а внутренние проблемы, которые власти предпочитают не замечать.

Президент РФ Владимир Путин не будет опускаться до уровня президента США Джо Байдена в вопросах оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден назвал главу России «диктатором».

Президент США уже не первый раз позволяет себе подобные высказывания, весной 2022 года, во время посещения Варшавы, он заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже американский лидер объяснил, что не имел в виду призывы к смене власти в РФ. На что Дмитрий Песков дал комментарий, что не ему решать кто будет управлять страной, а народу России.


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#джозеф байден
#владимир путин
#сша
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The Times of Israel: ХАМАС обстрелял госпиталь в Ашкелоне
08 октября 2023, 07:30

Фото: iStock/frantic00

Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу ХАМАС, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на соцсети Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Выпущенная палестинскими боевиками ракета попала в переход между зданиями больницы. В результате, к счастью никто не пострадал, так как всего за несколько часов до этого сотрудники перевезли пациентов в безопасное место.

Как сообщила ранее медслужба Израиля, при ракетном обстреле Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, а еще пять человек — легкие.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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Путин поздравил российских аграриев с Днём работника сельского хозяйства
08 октября 2023, 06:17

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин поздравил граждан России с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что российский АПК всегда славился настоящими профессионалами, пользующимися заслуженными почётом и уважением. Он отметил, что несмотря на стоящие перед отраслью большие проблемы и вызовы, все они будут решены.

«Именно <...> усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики», — сказал Владимир Путин.

В этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы, отметил глава российского государства. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

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#праздник
#обращения
#владимир путин
#сельское хозяйство
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Журналист и блогер Моррис: НАТО способствует истреблению украинцев
08 октября 2023, 05:42

Фото: iStock/Vlad_Yushinov

Североатлантический альянс способствовал истреблению украинского населения во время конфликта с Россией. Об этом заявил в эфире своего собственного YouTube-канала Redacted американский журналист и блогер Клейтон Моррис.
Моррис объяснил, что НАТО способствует разжиганию конфликта, отправляя вооружение на Украину, что в результате приводит к истреблению украинского населения. По его словам, средний возраст большинства современных украинцев составляет от 30 до 40 лет, в то время как большая часть украинских солдат находится в возрасте как минимум 40 лет.

Блогер считает, что демографический кризис после распада СССР привел к тому, что украинской молодежи практически не осталось. А те, кто остался, сейчас массово гибнут на фронтах ВСУ.

Вооруженные силы Украины потеряли порядка полумиллиона солдат с начала спецоперации, ранее сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что в этой статистике не учтены солдаты, которые получили ранения. Какое-то количество из травмированных после лечения сможет вернуться в строй, однако, некоторые останутся небоеспособными.В полмиллиона погибших также не включены пропавшие без вести, которых с украинской стороны колоссальное количество.

В связи с этим, Гагин считает, что Украине сейчас стоит задумываться не столько о недостатке призывников, сколько о демографическом кризисе.

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#демография
#нато
#украина
#блогер
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Трамп: Атака на Израиль стала возможной благодаря слабости США
08 октября 2023, 04:22

Фото: Сайт Кремля

Атака на Израиль стала возможной из-за слабости Вашингтона, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

Политик добавил, что в случае избрания президентом он будет оказывать поддержку Израилю, а от помощи Палестине откажется.

Ранее экс-президент США заявил, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.

Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

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#дональд трамп
#сша
#израиль
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ООН: 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля
08 октября 2023, 03:42

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В Организации Объединённых Наций сообщили, что 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), людей разместили в убежищах.
«Не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц находились в целях получения убежища в <...> школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ)», — говорится в сообщении/

​Школы БАПОР являются спецубежищами на случай гуманитарных ситуаций на всей территории сектора Газа, кроме города Хан-Юнис. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#оон
#беженцы
#израиль
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Израиль объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»
08 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/ffikretow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

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#израиль
#война
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Алиев: В новых конфликтах на Южном Кавказе будет виновата Франция
08 октября 2023, 02:15

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если в регионе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — сказал Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.

Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.

Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.

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#оружие
#армения
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