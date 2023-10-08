Среди похищенных боевиками ХАМАС девушек могли быть россиянки

Фото: istockphoto/zabelin
Около десяти девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего неподалеку от границы сектора Газа. Среди них были две с русскими именами и фамилиями — Елизавета Прудникова и Оксана Пильняк.
Откуда девушки приехали в Израиль и сумели ли они выжить, пока что неизвестно. Удалось опознать еще двух молодых туристок. Одну из них, датчанку, узнали родные по характерной татуировке. Ее зовут Шани Лук. Палестинцы сломали пленнице ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую зовут Ноа, ее в последний раз видели в момент похищения.
Все девушки приехали в Израиль послушать техно-поп и посмотреть шоу, но вместо этого стали свидетельницами вторжения бригад военного крыла движения ХАМАС, а потом угодили в плен к боевикам. Сначала они пытались спрятаться в мусорных контейнерах, но палестинцы стали стрелять по ним. Тогда туристки побежали в пустыню. Одним удалось спастись, другим — нет. По предварительным данным, число пропавших без вести после нападения ХАМАС составляет 130 человек.
Сообщается, что в российское посольство в Израиле пока не обращались родственники по поводу исчезновения девушек. По некоторым данным, Елизавета Прудникова вообще не была в Израиле. Возможно, речь идет о тезке и однофамилице.
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Александр Бойцов