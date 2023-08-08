США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
Он отметил, что США продолжает поставки на Украину оружия и артиллерии. Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет заявлено уже на этой неделе.
Пресс-секретарь Госдепа не стал называть подробности того, какое именно вооружение войдет в новый пакет помощи Киеву. Отмечается, что США, вероятно, направит Украине обещанные ракетные системы американского производства.
Прежде сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн.
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Пресс-секретарь Госдепа не стал называть подробности того, какое именно вооружение войдет в новый пакет помощи Киеву. Отмечается, что США, вероятно, направит Украине обещанные ракетные системы американского производства.
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Анастасия Крестьянова