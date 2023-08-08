США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Такие экстремальные развлечения, как прыжки в воду с тарзанок, могут привести к трагедии, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там отметили, что в Подмосковье на открытых водоёмах часто встречаются подвешенные к ветвям деревьев подобные приспособления для раскачивания и прыжков в воду.