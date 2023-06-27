США анонсировали новые меры против ЧВК «Вагнер»

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Госдеп: США намерены на этой неделе объявить о новых мерах в отношении ЧВК «Вагнер»
США намерены принять новые меры в отношении ЧВК «Вагнер», об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет Газета.ру.
По его словам, США намерены принять новые меры в отношении военной компании уже на этой неделе. Он отметил, что за шагами «Вагнера» пристально следит Вашингтон. Это связано с тем, что деятельность ЧВК в Африке противоречила интересам ряда стран. Миллер также утвердительно ответил на вопрос о том, стоит ли ждать объявления новых рестрикций в отношении компании на этой неделе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США считают преждевременным оценивать влияние мятежа на ход СВО.
По его словам, США намерены принять новые меры в отношении военной компании уже на этой неделе. Он отметил, что за шагами «Вагнера» пристально следит Вашингтон. Это связано с тем, что деятельность ЧВК в Африке противоречила интересам ряда стран. Миллер также утвердительно ответил на вопрос о том, стоит ли ждать объявления новых рестрикций в отношении компании на этой неделе.
Анастасия Крестьянова