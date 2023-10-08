США анонсировали оказание помощи Израилю

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США окажут дополнительную помощь Израилю для противостояния палестинскому движению ХАМАС. Такое распоряжение отдал президент США Джо Байден.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при выполнении которого на Ближнем Востоке удастся восстановить спокойствие и мир. По его мнению, этим условием является независимость Палестины. Таким образом, Турция выступает за принятие резолюции ООН от 1967 года о создании суверенного государства Палестина.
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Анастасия Чинкова