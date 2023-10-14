США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Об этом сообщает портал Axios.
Ранее читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем. Один из пользователей написал, что американцы высокомерны и невежественны по отношению к другим людям. Другой пользователь портала отметил, что Вашингтон теряет свою силу, по этой причине ему необходимо дестабилизировать ситуацию в других государствах.
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Екатерина Коршунова