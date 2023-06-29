США близки к одобрению поставки ракет большой дальности на Украину

Фото: iStock/YayaErnst
СМИ: США близки к одобрению ракет большой дальности ATACMS для Украины
По информации газеты, данный вопрос находится на рассмотрении и ожидает решения. Официальные лица США заявили, что Белый дом намерен отправить Украине транш военной помощи в ближайшее время.
Читайте также:
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Власти США подтвердили планы предоставить новый пакет помощи Украине
Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи
Анастасия Крестьянова