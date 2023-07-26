США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией

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Власти Вашингтона беспокоятся, что участие экс-морпеха Тревора Рида в военных действиях на Украине может подорвать переговоры с Москвой относительно обмена узниками, включая вероятность возвращения Эвана Гершковича и Пола Уилана в США, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.
«Это действие было совершено этим человеком по его собственному желанию и должно рассматриваться отдельно от дискуссий о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — утверждает представитель администрации.Источник телеканала подчеркнул, что в Вашингтоне «естественно» озабочены возможными трудностями в диалоге с Москвой.
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