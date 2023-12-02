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США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за антироссийских санкций

02 декабря 2023, 08:50
Фото: istockphoto/1971yes

Фото: istockphoto/1971yes

Западные страны оказывают давление на Либерию, Панаму и Маршалловы острова. Они требуют усилить надзор за кораблями под флагами этих стран, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам, выше установленного предела.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источник, который ознакомился с сообщениями, направленными из США, Великобритании и Евросоюза в эти государства.

Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую морским путем. Страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цены на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ указом президента РФ Владимира Путина было запрещено поставлять нефть за границу, если в контрактах прямо или косвенно был задействован механизм фиксации цены.

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Северная Корея расценит вмешательство в работу спутников как объявление войны
Reuters: КНДР расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны
02 декабря 2023, 06:21

Фото: iStock/Tessa Tung

Северная Корея станет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление государству войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР.
«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — говорится в публикации.

В КНДР добавили, что ликвидируют жизнеспособность любых разведывательных спутников США в случае вмешательства Вашингтона в космическую деятельность страны.

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Республиканца Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию
02 декабря 2023, 06:09

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США из-за коррупции. Об этом сообщает CNBC.
«Палата представителей в пятницу проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь, что сократило и без того незначительное число членов республиканской партии», — говорится в публикации.

Отмечается, что 311 участников отдали свои голоса за исключение Сантоса. При этом 114 членов палаты поддержали республиканца.

По информации телеканала, расследование в отношении Джорджа Сантоса шло давно, а в середине ноября были опубликованы его результаты.

«Комиссия под руководством республиканской партии пришла к выводу, что Сантос явно воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com», — сказано в материалах дела.

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#сша
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#комиссия
#расследование
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«Мы ошибались»: Макгрегор раскрыл фатальный просчёт США на Украине
Макгрегор: Конфликт на Украине показал, что технологии не гарантируют победу
02 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт продемонстрировал США, что невозможно одержать победу только благодаря современным военным технологиям. Об этом он написал в соцсети Х.
«Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что «технологии решают все проблемы». Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — добавил американский военный.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#зеленский
#сша
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США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС
Politico: США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС в Катаре
02 декабря 2023, 04:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Администрация американского президента Джо Байдена после обмена заложниками в Израиле и секторе Газа может потребовать от правительства Катара расформировать движение ХАМАС. Об этом пишет Politico.
Источники издания рассказали, что в Вашингтоне сейчас рассматривают варианты развития событий вокруг радикального движения ХАМАС после завершения израильской военной операции и решения первичных гуманитарных проблем в секторе Газа.

Эксперты считают, что ХАМАС с высокой вероятностью сменит место постоянного пребывания движения на Катар. На фоне этого США придётся действовать превентивно и убедить арабскую страну не ждать нового витка агрессии со стороны ХАМАС, прекратив его поддержку.

«Мы ясно дали понять, что после 7 октября с ХАМАС больше нельзя вести дела в обычном режиме. Это обсуждение, которое мы продолжим вести с партнерами в регионе», ― цитирует Politico слова собеседника.

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#израиль
#эксперты
#ес
#палестина
#хамас
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Economist: Орбан и Вилдерс не допустят вступления Украины в ЕС
02 декабря 2023, 04:22

Фото: iStock/BigNazik

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не дадут Украине осуществить план по вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Economist.
«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества Орбан сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс 22 ноября победил на выборах», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что саммит по вступлению Украины в ЕС, запланированный на середину декабря, должен был «пролить потоки денежных ливней» на Киев, а также гарантировать украинской стороне членство в Европейском союзе. Однако Орбан и Вилдерс, не поддерживающие расширение ЕС, всячески препятствуют достижению таких целей.

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Аналитик Сойка: Зеленский стал основной проблемой Байдена накануне выборов
02 декабря 2023, 03:41

Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявила, что президенту США Джо Байдену для победы над Дональдом Трампом в предстоящих выборах предстоит убедить украинского лидера Владимира Зеленского в необходимости заключения мирного соглашения с Москвой. Об этом он написал в своём материале для South China Morning Post.
«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — говорится в публикации.

Сойка считает, что прекращение боёв в зоне СВО может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего главы Соединённых Штатов. Специалист напомнил, что рейтинг Байдена после начала конфликта на Ближнем Востоке опустился до отметки в 40%.

Он добавил, что основной проблемой для Вашингтона сейчас  является президент Зеленский и его настойчивые отказы от общения с российской стороной.

«В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным», — резюмировал аналитик.

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#зеленский
#путин
#байден
#переговоры
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Израиль совершил атаку на столицу Сирии
Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
02 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/bwb-studio

Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
«Израиль совершил агрессию на окрестности сирийской столицы Дамаска», — проинформировали журналисты.

Армия обороны Израиля 12 ноября заявила об атаке по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В ЦАХАЛ отметили, что атака была осуществлена в ответ на нападение в сторону Голанских высот.

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#гибель
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Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:52

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил на место журналистку немецкого издания Deutsche Welle*, исказившую его слова об ОБСЕ.
Российский министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД заявил, что итог этого саммита ему безразличен. Однако немецкая журналистка, задавая вопрос Сергею Лаврову, исказила его слова и подчеркнула, что российский дипломат не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров журналистке Deutsche Welle*.

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#дипломат
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#россия
#журналисты
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Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав прокомментировала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссии об исключении России «потеряла актуальность».
«А была дискуссия? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.

Ранее Османи указал на ряд причин, по которым дискуссия об исключении Российской Федерации из числа членов ОБСЕ полностью себя исчерпала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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