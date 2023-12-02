США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за антироссийских санкций

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Западные страны оказывают давление на Либерию, Панаму и Маршалловы острова. Они требуют усилить надзор за кораблями под флагами этих стран, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам, выше установленного предела.
Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую морским путем. Страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цены на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ указом президента РФ Владимира Путина было запрещено поставлять нефть за границу, если в контрактах прямо или косвенно был задействован механизм фиксации цены.
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Александр Бойцов