США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории

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США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.
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Анастасия Крестьянова