США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

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США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении )», - прокомментировал ситуацию Салливан.
Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.
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Евгения Парфентьева