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США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

Госдеп: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в РФ
05 сентября 2023, 21:47
Фото: iStock/DedMityay

Фото: iStock/DedMityay

США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении )», - прокомментировал ситуацию Салливан.

Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

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#сотрудничество
#кндр
#переговоры
#россия
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Экс-председатель СБУ Наливайченко: одно из подразделений СБУ занимается убийствами
The Economist: в СБУ с 2015 года есть подразделение, организующее убийства
05 сентября 2023, 21:09

Фото: iStock/aruba200

В СБУ с 2015 года существует отдельное подразделение, которое занимается убийствами. Об этом журналу The Economist заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Он уточнил, что это подразделение было организовано в 2015 году, уже после присоединения Крыма к России и создания ДНР и ЛНР.

По словам Наливайченко, украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно, поэтому решили, что «нужно устранять людей».

Издание отмечает, что данное подразделение связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командира батальонов «Спарта» Арсена Павлова и «Сомали» Михаила Толстых.

Кроме того, источники в украинской разведке сообщили, что названное Наливайченко подразделение играет центральную роль в операциях в России.

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#украина
#сбу
#убийство
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Выборы в Подмосковье: где, когда и как голосовать
05 сентября 2023, 20:30

Фото: Мособлизбирком

В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 
 
Проголосовать дистанционно может гражданин, зарегистрированный в Московской области, имеющий действующую подтверждённую учётную запись на региональном портале госуслуг и помнит действующий пароль. 
 
Через «Госуслуги» нужно было заранее зарегистрироваться. Те, кто подал заявление на участие в ДЭГ не позднее 23:59 4 августа, должен дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
Важно: те, кто зарегистрируется на ДЭГ, уже не сможет проголосовать на участке. При этом сама регистрация ещё не является голосованием. 
 
Само электронное голосование начнётся 8 сентября в 8:00 и закончится 10 сентября в 20:00. Чтобы проголосовать посредством ДЭГ, необходимо зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.
 
Такой способ голосования очень удобен – сделать это можно, находясь в любом месте.
 
Позвонить в информационно-справочный центр «Горячая линия» портала ДЭГ можно по телефону 8 (800) 200-36-20 (для звонков по России). 
 
Наличие ДЭГ не отменяет традиционного голосования на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней. Всего в дни голосования в Подмосковье будет работать порядка 4 тыс участков. В каждый из трёх выборных дней они будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома

При себе необходимо иметь российский паспорт. Документ нужно показать членам избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования. В бланке нужно отметить кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Если бюллетень будет случайно испорчен, можно подойти к комиссии для получения нового. Затем бланк опускается в опломбированный ящик или другое установленное для этой цели устройство.
 
Вся необходимая для избирателей информация находится в цифровом сервисе ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Там можно найти номер и адрес нужной участковой комиссии, узнать о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, данные о кандидатах. Для этого нужно ввести на сайте адрес места жительства и нажать кнопку поиска.

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#мособлизбирком
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#участок
#московская область
#подмосковье
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В Латвии более 60% россиян не сдали языковой тест с первой попытки
05 сентября 2023, 19:56

Фото: istockphoto/william87

Для продления постоянного вида на жительство в Латвии необходимо сдать экзамен по латышскому языку. С этой задачей не справились шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии.
Как сообщает латвийский портал LSM со ссылкой на данные государственного центра содержания образования, в период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39% граждан России, сдававших его впервые. Сдавали экзамен 11 301 человек. На повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября, зарегистрировалось около 6,5 тысячи человек.

Как стало известно, с сентября проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будут получать письма от министерства внутренних дел с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением действия вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также перестанут выплачивать пенсию.

Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет по правам человека и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, где нарушаются права россиян, которых могут депортировать из страны из за несданного экзамена по латышскому языку.

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#оон
#латвия
#язык
#экзамены
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Эрдоган рассказал, как прошли переговоры с Путиным в Сочи
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи эффективными и комплексными
05 сентября 2023, 19:39

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в обращении к нации после заседания кабмина, прокомментировал переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи.
​«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем», - прокомментировал ситуацию Эрдоган. 

Ранее Эрдоган заявил, что на текущий момент нет никаких перспектив для достижения мира на Украине. По его словам, позиция Анкары относительно украинского конфликта остается прежней.Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. 

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#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
#сочи
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Политолог Безпалько назвал нынешние взаимоотношения Турции и России коллаборацией
05 сентября 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/george tsartsianidis

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько заявил, что прошедшие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом показали, что сотрудничество стран будет продолжаться.
При этом, политолог отметил, что, учитывая всех противоречий в отношениях России и Турции их нынешнее взаимодействие можно назвать коллаборацией.

«Взаимодействие наших стран сложно охарактеризовать какими-либо терминами, существующими сейчас в политике. Мы не союзники, мы не конкуренты, мы не попутчики, но мы как-то совмещаем все эти понятия вместе. Поэтому правильно, наверно, это было бы называть коллаборацией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Безпалько.

Он подчеркнул, что такая коллаборация выгодна обеим сторонам, поскольку Турция получит атомные станции на своей территории, построенные Россией, а РФ сможет создавать альтернативные зерновые каналы с участием Турции и Катара на фоне несоблюдения ее условий, прописанных в приостановленной Черноморской продовольственной инициативы. Кроме этого, по его словам, теперь вместо украинского зерна будет поставляться российское.

А вот для Запада такое сотрудничество станет весьма неприятным, поскольку западным странам так и не удалось заставить Турцию присоединиться к антироссийской политике, считает политолог.

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#сотрудничество
#турция
#политолог
#рф
#политика
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Президент Армении Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Биягова
05 сентября 2023, 18:26

Фото: iStock/irgit

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.
Другим указом Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах, а также постпредом страны в Организации по запрещению химического оружия.

В настоящее время вакансия на место постпреда Армении в ОДКБ свободна.

Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер пригласил Армению в альянс. При этом президент Научного общества кавказоведов и эксперт Института экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что это приглашение есть ничто иное как часть пропагандистской войны.

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#армения
#нидерланды
#посол
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В Госдуме назвали безумием закон Зеленского о Крыме
Вице-спикер Крыма Бобков назвал украинский закон о полуострове безумием
05 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинский закон об административно-территориальном делении Крыма является безумием. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков изданию РИА Новости.
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает территориальное переустройство Крыма и возведение на полуострове военных баз.  

Вице-спикер Крыма заявил, что к безумным выходкам украинского лидера уже привыкли, в том числе, в республике. Он также выразил мнение, что Зеленский живет в веке административно-территориальных преобразований. С того момента, как власть на Украине перешла в руки Зеленского, страна лишается территорий.  

Бобков также отметил, что вопрос по полуострову является болезненной темой для украинского лидера и не дает ему покоя. 

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#президент
#указ
#владимир зеленский
#крым
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Аналитик Оленченко раскрыл основные опасения ЕС в отношении Словакии
Аналитик Оленченко: «Они опасаются, как бы не появился новый Орбан»
05 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/Derek Brumby

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что Европа испытывает некоторые опасения в отношении Словакии по поводу того, что в стране появятся политические силы, которые вступят в союз с Россией.
Он пояснил, что исторически и Словакия, и её народ всегда были близки России и выступали за добрососедские отношения с нашей страной. Подобные взгляды высказывал и бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий за нормализацию отношений с РФ.

«Это вызывает беспокойство у нынешнего руководства ЕС тем более, что Словакия граничит с Венгрией, и они опасаются, как бы не появился новый Орбан, который будет подходить к вопросам и к отношениям с Россией прагматически», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

До этого журналист Бенедикт Нефф в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что на Западе в политических кругах не принято больше призывать к миру на Украине. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, автор статьи отмечает, что уже сейчас необходимо рассматривать вариант проведения мирных переговоров.

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#россия
#отношения
#словакия
#политика
#ес
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В Подмосковье зарегистрированы более 305,5 тыс избирателей с инвалидностью
05 сентября 2023, 17:47

Фото: Мособлизбирком

В Московской области зарегистрированы 305 609 избирателей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, представители которого приняли участие в заседании Рабочей группы ЦИК России по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.
Первое такое заседание провели в 2009 году. За это время была проделана большая работа по повышению доступности голосования для людей с дополнительными потребностями. ﻿В 2023 году к Единому дню голосования значительно выросло количество участков, полностью оборудованных для голосования маломобильных граждан. 
 
Сейчас в Московской области большинство помещений для голосования расположено на первых этажах зданий. На информационных стендах размещены материалы с увеличенным шрифтом. Участки оснащены трафаретами для самостоятельного заполнения слабовидящими избирательных бюллетеней. По запросу предоставляются услуги сурдоперевода. Избирателям с инвалидностью помогают волонтёры.
«Остаётся провести адресные проверки доступности избирательных участков и наличия специального оснащения в местах компактного проживания инвалидов по зрению. Проверки проводят рабочие группы по обеспечению прав инвалидов по зрению, созданные при территориальных избиркомах. Я вошла в состав такой рабочей группы в Красногорском избиркоме», – сказала исполняющая обязанности председателя ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Мтвариса Датикашвили.
Она отметила, что специфические вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов по зрению уже давно хорошо проработаны в Московской области. 

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#выборы
#голосование
#инвалиды
#едг
#участок
#единый день голосования
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