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США будут всеми способами стремиться разрушить сотрудничество России и Китая

21 августа 2023, 19:10

Фото: iStock/Pridannikov

США будут разрушать отношения России и Китая, чтобы не допустить их стратегического сотрудничества. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын.
Он добавил, что США будут действовать по многим направлениям, разрушая политическую, экономическую, общественную и другие отрасли.

Стратегическое сотрудничество России и Китая – это «наихудший вариант для США», подчеркнул эксперт.


Собеседник РИА Новости заявил о важности правильной реакции на действия западных стран. В частности, необходимо укреплять сотрудничество двух держав, чтобы не допустить их раскола третьей стороной.

Чон Чжэ Хын спрогнозировал дальнейшую ситуацию, в случае, если Западу удастся исполнить свой замысел. По словам эксперта, повторится ситуация, которая привела к распаду Советского Союза. Россия и Китай, отделившись друг от друга, потерпят крах, чего и пытаются добиться США.

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#китай
#россия
#сша
#сотрудничество
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Вашингтон призвал всех американцев покинуть Белоруссию
Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
21 августа 2023, 19:14

Фото: iStock/rarrarorro

Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть Белоруссию. Об этом заявило американское посольство в республике.
По информации посольства, власти Литвы уже закрыли пограничные переходы с Республикой Беларусь в двух направлениях. Остальные переходы в настоящее время остаются открытыми.  

В посольстве обратились к гражданам США и призвали их не посещать республику. Также, тем американцам, которые уже находятся на территории страны, было настоятельно рекомендовано ее покинуть. Сделать это возможно через те пропускные пункты, которые остались открытыми, посоветовали в посольстве. 

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#страны
#белоруссия
#посол
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Зеленский: Украина будет производить шведские БМП CV90
Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производить на Украине
21 августа 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производиться в стране. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам президента, производство бронемашин CV90 будет организовано на Украине. Отмечается, что прежде, в офисе Зеленского сообщали, что Швеция подписала с Украиной соглашение, согласно которому, страны будут сотрудничать в части производства и ремонта техники, в том числе, CV-90.

Договор между сторонами также предусматривает обучение украинских военнослужащих управлению бронемашинами. Кроме того, ВСУ будут обучены техническому обслуживанию и ремонту техники. 

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#соглашение
#производство
#договор
#украина
#швеция
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Путин примет участие в XV саммите БРИКС
Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
21 августа 2023, 18:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства примет участие в мероприятии в формате видеосвязи.  

В сообщении Кремля говорится, что президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году. Сообщается, что на полях саммита, лидеры стран будут обсуждать актуальную мировую повестку, а также обсудят дальнейшее развитие объединения и сферы, в которых необходимо усилить взаимодействие. 

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#президент
#путин
#рф
#эрдоган
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Политолог Макаркин: Отказ Трампа от дебатов не отвернёт его сторонников от него
21 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Политолог Алексей Макаркин заявил, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от предвыборных дебатов не скажется негативно на его сторонниках, поскольку у последних есть четкое желание взять реванш за прошлые президентские выборы.
«У очень большого числа сторонников республиканцев есть уверенность, что на выборах 2020 года победил Трамп, что у них украли победу. У них есть желание взять реванш именно с Трампом, а не с кем-то иным. В противном случае реванш будет недостаточно убедительным. Их задача — вернуть Трампа в Белый дом. Его сторонники поймут такое решение», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Он подчеркнул, что Трамп серьёзно занимается политическими технологиями, поэтому отказ от дебатов он сможет перебить другим инфоповодом.

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#сша
#трамп
#выборы
#президент
#политика
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В Подмосковье стартуют дебаты между кандидатами в губернаторы
21 августа 2023, 15:57

Фото: Istockphoto / Serhej Calka

21 августа в прямом эфире состоятся первые дебаты кандидатов в губернаторы Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Дебаты пройдут в понедельник в 17:30 на телеканале «360». Также дебаты будут транслировать на телеканале «360 Новости» и на радиоканале «Радио 1».

На каждого кандидата выделяется по полчаса эфирного времени и 30 минут для совместных агитационных мероприятий. 
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#выборы
#голосование
#губернатор
#едг
#подмосковье
#московская область
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Уже более 1,5 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах губернатора
21 августа 2023, 15:44

Фото: Мособлизбирком

О предстоящих выборах губернатора Московской области уже проинформировали более 1,5 млн подмосковных избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома по итогам первого этапа адресного информирования жителей.
Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий две недели совершали подомовой обход граждан. За это время они проинформировали избирателей о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, зарегистрированных кандидатах и доступных формах голосования. 
 
Второй этап информирования избирателей стартует 25 августа и продлится до 6 сентября. Жителям региона расскажут о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут приглашения на выборы с точными адресами их избирательных участков.
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#участок
#московская область
#подмосковье
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МИД Британии запретил чиновникам использовать в отношении России термин «враждебное государство»
21 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Великобритании запретило правительственным чиновникам называть Россию, Китай и Иран враждебными государствами. Об этом сообщает газета Times.
Уточняется, что употреблять это выражение запрещено и во время обмена сообщениями по электронной почте и WhatsApp.

В МИД Британии отклонили документ одного из чиновников за термин «вражеское государство», который фигурировал в тексте. Тогда в ведомстве объяснили, что государства не могут быть враждебными, они могут совершать враждебные действия.  

Сообщается, что введённая в британском ведомстве мера была негативно воспринята чиновниками. 

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#великобритания
#мид
#запрет
#чиновники
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Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества
21 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Делегация иранских военных прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Иранская делегация во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности обеих стран.   

«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

Напомним, в сети появились фотографии военных Ирана напротив огромной крылатой ракеты, по информации СМИ дальность ее действия составляет 1650 километров.

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#минобороны рф
#иран
#военные
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Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
21 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/aquatarkus

У Швеции нет планов по отправке истребителей Gripen на Украину. Об этом в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Он добавил, что Швеция готова помогать Украине, но сейчас новые обязательства по передаче отсутствуют.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Швеция – большая страна, и ей самой необходима защита. К тому же, королевство ещё не вошло в НАТО.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания поставят Украине в общей сложности более 50 истребителей F-16. Зеленский, во время визита в Швецию, запросил произвести новые поставки самолётов Gripen, однако ему отказали, пообещав лишь производить БМП CV90 на Украине.

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#швеция
#украина
#поставки
#вооружение
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