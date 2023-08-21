США будут всеми способами стремиться разрушить сотрудничество России и Китая

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США будут разрушать отношения России и Китая, чтобы не допустить их стратегического сотрудничества. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын.
Он добавил, что США будут действовать по многим направлениям, разрушая политическую, экономическую, общественную и другие отрасли.
Стратегическое сотрудничество России и Китая – это «наихудший вариант для США», подчеркнул эксперт.
Собеседник РИА Новости заявил о важности правильной реакции на действия западных стран. В частности, необходимо укреплять сотрудничество двух держав, чтобы не допустить их раскола третьей стороной.
Чон Чжэ Хын спрогнозировал дальнейшую ситуацию, в случае, если Западу удастся исполнить свой замысел. По словам эксперта, повторится ситуация, которая привела к распаду Советского Союза. Россия и Китай, отделившись друг от друга, потерпят крах, чего и пытаются добиться США.
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Стратегическое сотрудничество России и Китая – это «наихудший вариант для США», подчеркнул эксперт.
Чон Чжэ Хын спрогнозировал дальнейшую ситуацию, в случае, если Западу удастся исполнить свой замысел. По словам эксперта, повторится ситуация, которая привела к распаду Советского Союза. Россия и Китай, отделившись друг от друга, потерпят крах, чего и пытаются добиться США.
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Анастасия Чинкова