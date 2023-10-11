США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ, заявили в Эритреи

Фото: iStock/rarrarorro
Соединенные Штаты оказывали давление на страны, чтобы Россию не пустили в Совет по правам человека (СПЧ), заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в интервью для «РИА Новости».
«Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию», - прокомментировала ситуацию Тесфамариам.
Отвечая на вопрос о том, что именно оказывал давление, постпред заявила, что, в основном, это делали Соединенные Штаты. Тесфамариам также отметила, что подобные шаги не придают ООН силы, а только ослабляют ее.
Читайте также:
Путин назвал единственный верный способ для решения палестино-израильского конфликта
«Недружественные релоканты»: Депутат Хамзаев предложил официальный термин для предателей
В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
Евгения Парфентьева