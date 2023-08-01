США договорились с двумя странами на поставку снарядов на Украину

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США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее сообщалось, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре. Отмечается, то боевые машины сначала будут направлены в Германию для модернизации, после чего, отправятся на Украину. Объем поставок в настоящее время не известен.
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