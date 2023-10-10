США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

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Президент США Джо Байден объявил о готовности страны направить дополнительные силы в ближневосточный регион Средиземного моря в случае необходимости, передает РИА Новости.
Кроме того, во вторник газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
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