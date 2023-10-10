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США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

Байден: США направят на Ближний Восток дополнительные силы при необходимости
10 октября 2023, 23:15
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден объявил о готовности страны направить дополнительные силы в ближневосточный регион Средиземного моря в случае необходимости, передает РИА Новости.

Это заявление было сделано в контексте палестино-израильского конфликта. Байден также отметил, что Министерство обороны уже отправило авианосную ударную группу «Джеральд Форд» на восток Средиземного моря и усилило присутствие истребителей.

Кроме того, во вторник газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

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#байден
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Российская фигуристка рассказала о переставшей кормить ее матери
Фигуристка Худайбердиева заявила, что мама перестала ее кормить в детстве
10 октября 2023, 23:30

Фото: iStock/proBAKSTER

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала в интервью YouTube-каналу Okko Спорт о своей борьбе с расстройством пищевого поведения.
Спортсменка заявила, что ее родители начали ограничивать ее в еде еще с детства.

«Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду такой же по размерам, как и моя мама. Моя мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить», — вспомнила она.
Худайбердиева также отметила, что ей было сложно справиться с проблемой, которая возникла из-за неправильного питания.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт является чемпионами России в 2023 году и бронзовыми призерами турнира 2022 года.

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Медведев про Зеленского: «С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума»
Медведев назвал Зеленского наркоманом и связал ИГИЛ* с руководством Украины
10 октября 2023, 23:10

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил атаки радикального палестинского движения ХАМАС со спецоперацией на Украине.
«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», — написал политик в своём Телеграм-канале.

Кроме того, Медведев назвал «Исламское государство»* традиционным партнером киевского режима, получающим от Украины вооружение, ранее украденное из поставок стран НАТО.

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Песков объяснил, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
Песков: Ситуация на Ближнем Востоке опасна своим разрастанием
10 октября 2023, 22:07

Фото: kremlin.ru

Ситуация на Ближнем Востоке опасна своим разрастанием и выходом за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему», - так Песков прокомментировал призывы о бомбежке Ирана.

Пресс-секретарь также отметил, что ситуация является очень тревожной. 

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем по телефону. При этом, детали разговора двух лидеров пока не раскрываются.

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#конфликт
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Прокурор МУС Хан заявил о наличии мандата по нынешнему конфликту в Израиле
10 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/oliver de la haye

У Международного уголовного суда (МУС) есть мандат на рассмотрение дел по нынешнему палестино-израильскому конфликту, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на слова прокурора Карима Хана.
Как отметил Хан в разговоре с агентством, имеющийся в распоряжении у МУС мандат «применим к нынешнему палестино-израильскому конфликту». Он также заявил, что суд постоянно собирает новые факты по конфликту между Израилем и Палестиной, который 7 октября достиг эскалации. 

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский конфликт по телефону
10 октября 2023, 21:53

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем по телефону, об этом сообщила канцелярия Эрдогана.
«Состоялся телефонный разговор президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», - прокомментировала ситуацию турецкая сторона.

При этом, детали разговора двух лидеров пока не раскрываются. 

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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#хамас
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Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма»
Байден: атаки ХАМАС на Израиль — это «акт терроризма»
10 октября 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден заявил, что атаки ХАМАС на Израиль — это «акт терроризма». Об этом Байден сообщил в рамках своего обращения к американскому народу.
Байден отметил, что Израиль имеет полное право ответить на атаки ХАМАСа. 

Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь.

Ранее эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. 

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Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы
Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы
10 октября 2023, 21:00

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Россию поддержали представители 83 стран. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что при голосовании существенное давление на государства оказывал Вашингтон.

Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека. 

Напомним, Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. После чего по инициативе США и их союзников  Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливающую членство России в Совете.

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#рф
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Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
Глава Минобороны Израиля Галант заявил о переходе к полноценному наступлению
10 октября 2023, 20:39

Фото: iStock/e-crow

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о старте полноценного наступления на сектор Газа, его цитирует Times of Israel.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.

В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250.  Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС. 

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#израиль
#министр
#сектор газа
#хамас
#военные
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«Это катастрофа»: Война в Израиле окончательно смешала все карты Байдену
Newsweek: Война в Израиле станет катастрофой для Байдена перед выборами
10 октября 2023, 20:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вооруженное столкновение Израиля и Палестины может стать катастрофой для американского лидера Джо Байдена, который намеревается переизбираться в президенты, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.
«Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», - прокомментировал ситуацию Буш.

Он также отметил, что конфликт в Изариле стал для сотрудников Белого дома полной неожиданностью. Американская администрация, помимо президентской кампании 2024 года, хотела сосредоточиться на противостоянии с Китаем и украинском конфликте.

Теперь же к списку дел добавились терпящий бедствие союзник США - Израиль, десятки беженцев в плену ХАМАС, а также предположение, что захватчики использовали американское оружие, которое поставлялось для ВСУ. 

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