США готовы отправить своих военных в Израиль

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В США есть опытные военные, которые могут отправиться в Израиль в качестве советников. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Напомним, что на следующий день после начала боевых действий между Израилем и Палестиной, президент США Джо Байден отдал распоряжение о выделении дополнительной помощи Израилю. Позднее политолог Дудаков отметил, что теперь Израиль стоит в приоритете у США, сместив по значимости Украину.
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Анастасия Чинкова