Байден заявил, что США готовы дать Украине гарантии безопасности аналогичные израильским

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«Украина не готова к членству в НАТО сейчас. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас. <...> Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО», – сказал Байден.
Меморандум о взаимопонимании США и Израиля был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, США обязались ежегодно предоставлять Израилю военную помощь на миллиарды долларов.
В Кремле опасаются вступления Украины в НАТО. Если это произойдёт, Москве придётся принять контрмеры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что создание препятствий для вступления Киева в организацию является одной из целей спецоперации.
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