США готовы профинансировать творческую сферу на Украине

Фото: фотобанк Московской области
Основная аудитория программы – молодёжь, предприниматели, культурные лидеры
Посольство США в Киеве намерено профинансировать программу, направленную на развитие предпринимательства в сфере искусства и творческой индустрии Украины для укрепления «коллективной жизнестойкости и защиты украинской самобытности».
Основной аудиторией программы выступят молодёжь, предприниматели в сфере искусства и творчества, культурные лидеры, а также правительство Украины.
Ранее Госдепартамент США заявил о готовности проспонсировать программу, которая, в том числе, предполагает «борьбу с российской дезинформацией» в некоторых государствах Европы и Центральной Азии. На программу готовы выделить до $1,9 млн. Отмечается, что в число стран, на которых будет распространятся этот грант, могут войти Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Сербия, Молдавия и др.
Основной аудиторией программы выступят молодёжь, предприниматели в сфере искусства и творчества, культурные лидеры, а также правительство Украины.
«Украинские и американские зарегистрированные некоммерческие, неправительственные организации могут подать заявки на финансирование предпринимательства в сфере искусства и в творческой индустрии — отраслях, представляющих ведущую социально-экономическую мощь во времена кризиса», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее Госдепартамент США заявил о готовности проспонсировать программу, которая, в том числе, предполагает «борьбу с российской дезинформацией» в некоторых государствах Европы и Центральной Азии. На программу готовы выделить до $1,9 млн. Отмечается, что в число стран, на которых будет распространятся этот грант, могут войти Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Сербия, Молдавия и др.
Мелисса Тимофеева