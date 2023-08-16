США готовят пиар-кампанию по привлечению сербской молодежи к своим проектам

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Посольство США в Белграде собирается привлечь большее количество жителей Сербии к участию в своей программе для «молодых лидеров». Для этого ведется поиск организации, которая сможет провести соответствующую пиар-кампанию.
По задумке американцев, инициатива должна распространиться не только на молодые таланты и дарования Сербии, но и на их родителей, преподавателей, учителей и работодателей. Для продвижения проекта будут задействованы как традиционные, так и интернет-СМИ.С его помощью планируется охватить не только городское население, но и людей, живущих в сельских районах страны.
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