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Гарантии безопасности, предоставляемые США Украине, не будут подобны пятой статье устава НАТО и скорее всего ограничатся консультационной поддержкой, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью Global Times.
«Ожидаемая поддержка США в сфере безопасности для Украины включает непрекращающуюся поставку оружия и помощь от союзников, но ’гарантии безопасности’ вряд ли будут похожи на соглашение в рамках пятой статьи устава НАТО. Вероятнее всего, они будут ограничены консультациями, помощью и советами по вопросам безопасности», — заявил эксперт.По словам Ли, цель «гарантий безопасности» заключается в стремлении истощить Россию посредством Украины, а не в обеспечении подлинной безопасности Киева. Это, согласно мнению профессора, есть стратегия США и НАТО в отношении украинского конфликта.
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Артем Кузьмин