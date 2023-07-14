США хотели исключить слово «приглашение» из итогового заявления саммита НАТО

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США рассматривали возможность исключить из итогового заявления НАТО слово «приглашение» из-за резкого высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о заявлении украинского лидера в Твиттер, где он раскритиковал НАТО за позицию о возможном членстве Украины и назвал отсутствие конкретных сроков «абсурдным и беспрецедентным».
Однако участники собрания пришли к общему мнению, что изменения в документе могут затормозить его публикацию, поэтому лучшим решением будет оставить первоначальную версию заявления.
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«Некоторые хотели убрать упоминание о «приглашении» или найти другое место для этого слова», — цитирует издание слова одного из дипломатов.
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Диана Аванесян