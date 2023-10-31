США хотят «поддержать» энергетический сектор Украины

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено подготовить проект по «поддержке» энергетического сектора Украины.
«Главная цель контракта — оказать правительству Украины помощь в закупках, стратегическую и техническую поддержку, направленную на укрепление устойчивости, надёжности, доступности и безопасности секторов электроэнергии, природного газа и централизованного теплоснабжения», — приводит RT текст соответствующего документа.
Уточняется, что благодаря проекту в энергетическую сферу страны привлекутся инвестиции на сумму не менее $1 млрд. По итогу, Украина будет способна удовлетворять спрос и обеспечивать энергией своих потребителей.
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Мелисса Тимофеева